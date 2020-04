Licentiecommissie roept 11 clubs op het matje: onder hen Oostende dat het vandaag hard wil spelen als het geen licentie krijgt TTV

01 april 2020

00u00 0 Voetbal KV Oostende en Lokeren op kop, maar ook Virton en Roeselare moeten zich zorgen maken. Hun dossiers zijn het meest zorgwekkend van de 11 clubs die zich gisteren, vandaag en morgen voor de licentiecommissie moeten verantwoorden. Via videocall.

Twaalf clubs kregen al een gunstig advies en groen licht met het oog op de licentie voor volgend seizoen, die evenwel pas op 8 april zal worden toegekend. Gisteravond kwam daar ook Union bij, dat zich net als de andere helft van de profclubs wél moest verantwoorden - zij ontvingen gisteren of ontvangen vandaag of morgen bijkomende vragen. Na het onderhoud met licentiemanager Nils Van Brantegem hebben de ploegen die in gebreke worden gesteld nog even tijd om orde op zaken te zetten. Als dat voor 8 april niet is gebeurd, dan lijkt enkel het BAS hen nog aan een licentie te kunnen helpen. Twee clubs hebben zich nu al neergelegd bij dat noodscenario. KV Oostende bijvoorbeeld, dat nog steeds wacht op de handtekening van Marc Coucke en diens bedrijf Alychlo onder een eerder schriftelijke overeenkomst met Pacific Media Group. De nieuwe overnemer van KVO zou daarbij jaarlijks 700.000 euro afbetalen van de schuld van ruim 6 miljoen euro én een noodzakelijke kapitaalsverhoging van 2,5 miljoen euro doorvoeren. Zo is de werking van KVO in het seizoen 2020-2021 gegarandeerd én zijn de schulden aan Coucke meteen ook afgedekt.

Oostende wil het vandaag hard spelen: 'Wij geen licentie, dan Coucke en Anderlecht ook niet', is het strijdplan van KVO, dat de ex-voorzitter belangenvermenging verwijt. Anderlecht krijgt in principe geen bijkomende vragen van de Licentiecommissie, maar mogelijk komt daar na vandaag alsnog verandering in. Tenzij de zaak meteen naar het BAS getild wordt - ook W.-Beveren en Virton vechten de licentie van paars-wit aan.

Naast Oostende lijkt ook Lokeren aangewezen op het BAS, dat uiterlijk op 10 mei uitspraak zal doen. De Wase club verscheen net als OH Leuven en Eupen gisteravond voor de commissie. Ook de dossiers van Virton en Roeselare zijn zorgwekkend. Vandaag of morgen worden onder andere Standard en Moeskroen op het matje geroepen, maar die clubs maken zich na het aanleveren van de nodige documenten geen zorgen. (TTV)

POSITIEF ADVIES

Club Brugge

Anderlecht

RC Genk

AA Gent

Zulte Waregem

Antwerp

Charleroi

Cercle Brugge

Waasland-Beveren

KV Kortrijk

STVV

KV Mechelen

Union

Krijgen bijkomende vragen

Standard

KV Oostende

Moeskroen

Sporting Lokeren

Beerschot

OH Leuven

Virton

Eupen

Roeselare

Lommel

Westerlo