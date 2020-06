Lewis Hamilton blijft sterk bewogen door dood George Floyd: “Ik slaag er niet in om mijn emoties onder controle te houden” DMM

02 juni 2020

23u03 0 Sport Lewis Hamilton (35) blijft zich roeren nu het debat over racisme over de hele wereld woedt na de moord op George Floyd. Gisteren haalde de wereldkampioen Formule 1 al hard uit naar zijn, vandaag kwam hij met een nieuwe post. “We blijven falen als mensen.”

“De voorbije week is zo donker geweest”, opent Hamilton. “Ik ben er niet in geslaagd om mijn emoties onder controle te houden. Ik voel zo veel woede, verdriet en ongeloof bij wat ik met mijn eigen ogen heb gezien. Als ik zie hij weinig respect er is voor het leven van onze mensen, dan raak ik buiten zinnen van woede. Het onrecht dat onze broeders en zusters wordt aangedaan over de hele wereld is walgelijk. Het moet stoppen.”

“Zo veel mensen lijken nu verwonderd, maar voor ons is het helemaal niet zo verrassend. Degenen onder ons die zwart, bruin of iets daartussen zijn, zien het elke dag en ze zouden geen levensangsten of schuldgevoel mogen doorstaan voor hun huidskleur. Will Smith zei het perfect op deze manier: racisme wordt niet erger, het wordt nu vooral meer gefilmd. Nu de wereld zo goed is uitgerust met camera’s komt dit probleem sterker naar voren”, aldus Hamilton.

“Het is maar wanneer mensen in opstand komen en schreeuwen voor gerechtigheid dat de machtigen in deze wereld zich achter de zaak scharen en iets ondernemen. Tegen dan is het al veel te laat en is er simpelweg niet genoeg gedaan. Het heeft honderdduizenden klachten en brandende gebouwen geduurd voordat er reactie kwam en er een beslissing kwam om Derek Chauvin te arresteren voor moord. Dat is triest.”

“Amerika is helaas niet de enige plaats in de wereld waar racisme leeft en waar we blijven falen als mensen om niet te vechten voor wat juist is. Zit niet neer in stilte, het maakt niet uit welke huidskleur je hebt. Black lives matter.”

