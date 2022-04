Levensbelangrijke Dessers schiet Feyenoord met twee goals naar halve finale, Racing Genk wijkt niet af van afkoopsom van 4 miljoen

Conference LeagueDessers doet het opnieuw. De Belg was andermaal levensbelangrijk voor Feyenoord. Met twee doelpunten, nummers 7 én 8 in de Conference League, schiet hij zijn club voorbij Slavia Praag richting de halve finales. “Mijn glimlach gaat er voorlopig niet af.” Wil Feyenoord hem houden, zal het 4 miljoen euro op tafel moeten leggen bij Racing Genk.

Amper twee minuten had Dessers nodig. Twee Tsjechen tastten bij een simpele inworp van Malacia helemaal mis waardoor Dessers opeens een vrije doortocht kreeg richting keeper Mandous. De Belg schoot met zijn linker in de verre hoek droog binnen en liet het uitvak met zo’n duizend aanhangers dansten van vreugde. “De afwerking was op automatische piloot”, zei Dessers achteraf over zijn doelpunt. “Ik schoot hem goed in het hoekje. Je bent na de goal wel blij, maar je weet ook: het is pas de tweede minuut.” Dat bleek wel, want na een foute terugspeelbal van Kökçü stond het tien minuten later al 1-1.

In de tweede helft pakte Dessers opnieuw een Tsjechisch cadeautje uit. Keeper Mandous wilde een verdediger aanspelen, maar raakte de bal verkeerd. Dessers was er uiteraard als de kippen bij om genadeloos toe te slaan. Al zijn achtste doelpunt in de Conference League. Bijna eigenhandig schoot de Belg Feyenoord naar de halve finales. “Niemand had waarschijnlijk gedacht dat we die zouden halen. Nu spelen we in de halve finale tegen Olympique Marseille. Dat worden weer prachtige wedstrijden.”

Feyenoord had het nochtans knap lastig met Slavia Praag. “Zij deden heel veel dingen die wij ook wilden doen, qua druk zetten. Ik kon nog wel een paar keer in een man-tegen-man-situatie komen, maar vooral voor Sinisterra en Nelson was het lastig vanavond. Zij werden echt overal gevolgd, dan is het moeilijk voetballen”, legt de matchwinner uit. “Mijn glimlach gaat er voorlopig niet af, die blijft nog wel even staan. We speelden tegen een sterke ploeg, als je dan op zo’n manier kunt winnen, dan is dat volledig verdiend.”

In de heenwedstrijd koos trainer Arne Slot nog voor Bryan Linssen. Gisterenavond kreeg Dessers wél zijn kans in de basis en bedankte hij voor het vertrouwen met een tweeklapper: “Ik ben blij dat hij vandaag voor mij heeft gekozen en ben blij dat ik ook iets terug heb kunnen doen voor hem.”

En dan niet alleen voor zijn trainer, ook voor de supporters doet Dessers graag moeite. Een fan van Feyenoord riep na de wedstrijd de hulp in van Cyriel Dessers om opnieuw verlof te kunnen krijgen op zijn werk. Remco Ravenhorst reist de club overal achterna en wil ook graag bij de clash in Marseille zijn. Dessers’ antwoord liet niet lang op zich wachten: “Ik bel je baas wel, geen probleem!”

4 miljoen, en niets anders

De vier miljoen die Feyenoord moet neerleggen om Cyriel Dessers over te kunnen nemen van Racing Genk, heeft de club (nog) niet. Maar onze landgenoot is hoogstpersoonlijk bezig om de benodigde miljoenen, uitgekeerd door de UEFA in de vorm van wedstrijdpremies, bij elkaar te sprokkelen. In Genk zijn ze niet van plan af te wijken van dat bedrag. Daar zien ze de vlot scorende spits liever terugkeren dan dat ze een lager bedrag zouden vangen.

Zijn twee treffers in Praag, nummer zeven én acht van de huurling in de Conference League, loodsten Feyenoord naar de halve finale waar op donderdagavond 28 april het Franse Olympique Marseille in de Kuip wacht als laatste horde naar de finale half mei in Tirana.

