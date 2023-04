Leuven pakt de volle buit tegen laks Maaseik

Lotto Volley LeagueDe volle buit pakken in Leuven is voor enkele ploeg een makkelijke opdracht en dat heeft leider Maaseik zondagavond mogen ervaren. De Limburgers konden in de eerste set de schijn nog hoog houden, maar daarna nam de thuisploeg de match in handen. De Maaseikenaars blijven wel op kop, maar Roeselare heeft nog een wedstrijd te goed.

VH Leuven 3-Maaseik 1

23-25, 25-20, 35-33, 25-18

Leuven stuurde in de heenwedstrijd in Maaseik al een belangrijke boodschap in de richting van de Limburgers: we delen geen geschenken uit op weg naar de finale. Een maand geleden kon Maaseik de schade nog beperken met winst na een vijfsetter, zondagavond waren de Brabanders duidelijk de betere ploeg. Of beter: was Maaseik niet bij de les. Dat was niet de eerste keer want in de thuiswedstrijd tegen Menen gaven de Limburgers bij momenten ook niet thuis.

Het begon nochtans goed voor Maaseik dat de eerste set pakte. Zonder cadeau’s van de thuisploeg trouwens want de kloof was nooit groter dan drie punten en in de slotfase kwam Leuven nog stevig opzetten. De Paepe en Tuerlinckx hielden het spannend, pas toen Protopsaltis twee keer op rij scoorde, gooiden de Leuvenaars de handdoek. De laatste keer trouwens want in set twee speelde Maaseik via Reggers nog naar 15-16, maar daarna was het helemaal aan de thuisploeg. Peeters zorgde voor een mooie kloof, Tuerlinckx deed wat hij al zo vaak deed tegen Maaseik: het verschil maken.

Dat leek ook in de derde set te lukken want Tuerlinckx, goed voor een scorerapport van 61%, stuurde vlotjes naar 20-15. Set gespeeld, denk je dan, maar de bezoekers hadden toch nog benzine in de tank en over 21-19 kwamen Reggers en co weer opzetten. De eerste setbal was toch voor Leuven, maar pas twaalf setballen later waarvan zeven voor Maaseik ging ook de derde set naar de thuisploeg. Maaseik lag in de netten en Leuven stelde in de vierde set terecht helemaal orde op zaken.

VH LEUVEN: Valkiers 4 (Blondeel), Peeters 14, Tuerlinckx 19 (Witvrouwen), De Paepe 12 (Witvrouwen, Beelaert), Peters 17, Van Elsen 7 (Blondeel). Libero: Dufraing

MAASEIK: Vanker 1 (Baghdady 3), Bartos 14, Reggers 29, Fornes 8 (Cox), Protopsaltis 15, Treial (Thys 3). Libero: Perin.