Leuven dwingt Maaseik tot het uiterste: Limburgers pas in vijfde set zeker van winst

Lotto Volley LeagueMaaseik heeft op de eerste speeldag van de champions play-off met de punten gemorst. De Limburgers vonden lange tijd geen antwoord op een gretig Leuven dat naar 1-2 speelde. Pas toen star of the game Ferre Reggers zijn voorhamer teruggevonden had, nam Maaseik opnieuw over van de Brabanders.

Maaseik 3-VH Leuven 2

25-23, 18-25, 22-25, 25-20, 15-10

In tegenstelling tot de slotmatch in de competitie van twee weken geleden, stonden nu wel de twee sterkste opstellingen tegenover elkaar. Tuerlinckx verschalkte meteen de Maaseikse afweer, De Paepe tekende voor een fraaie 5-7 opener voor de Leuvenaars. Geen paniek bij de thuisploeg die over 13-9 vertrokken leek te zijn. De Limburgers maakten echter te veel fouten terwijl Leuven via Peters het tempo strak hield. Pas bij 20-19 gaf Protopsaltis met een listig plaatsballetje het sein voor de sprint: 23-20 en 1-0 voor Maaseik.

De bezoekers waren niet onder de indruk van de Maaseikse voorsprong want na een lange studieronde (11-11) snelden Peeters en Tuerlinckx naar 13-18. De thuisploeg was niet bij de les waardoor Peters vlotjes naar 16-22 kon spelen. Zelfs van de zeven bezoekende opslagmissers kon Maaseik niet profiteren, het waren de Brabantse zwarthemden die een heel makkelijke setwinst lieten noteren.

Bij Maaseik zakte Reggers na een sterk begin helemaal weg. Bij 8-12 in de derde set vond hij opnieuw een Leuvens muurtje op zijn weg. De bezoekers kwamen nu helemaal onder stoom. Peeters en Peters, beide ex-Maaseik, scoorden vlotjes. De thuisploeg toonde via Protopsaltis even beterschap, maar een opslagpunt van Peeters bij 18-21 opende de poorten voor een nieuwe Leuvense deelwinst.

Alarmafase rood bij Maaseik dat in de vierde set een 6-7 en 10-11 achterstand ophaalde, maar daarna wel weer in de match kwam. Reggers, nieuw buskruit gevonden en Protopsaltis gaven de bezoekers bij 18-15 een eerste keer het nakijken. Leuven sputterde nog even tegen, maar een felle Bartos en een herboren Reggers gaven de Limburgers nieuwe energie: 23-17 en 2-2 in sets. In de tie-break hield Leuven nog even gelijke tred, Maaseik liet zich over 10-8 niet meer verrassen.

MAASEIK: Vanker 1 (Aloisi, Thys), Bartos 17, Reggers 23 (Cox 1), Fornes 2 (Baghdady), Protopsaltis 18, Treial 9 (Thys). Libero: Perin.

VH LEUVEN: Valkiers 2 (Beelaert, Blondeel), Peeters 20, Tuerlinckx 22, De Paepe 3 (De Saedeleer), Peters 15, Van Elsen 7 (Witvrouwen 1). Libero: Dufraing (Peters)

Star of the game: Ferre Reggers