Leicester-coach stelt vormpeil Tielemans in vraag en zet hem op de bank: “Youri is geen robot” Rollen omgekeerd bij Leicester-Belgen Kristof Terreur

13 januari 2020

00u00 1 Premier League Daar zat hij dan op de bank. Terwijl Dennis Praet met het spotlicht ging lopen, stelde coach Brendan Rodgers voor het eerst openlijk het vormpeil van Youri Tielemans in vraag. "Youri is geen robot."

Het beste is er al een tijdje af. Minder scherp, minder dominant, minder beslissend, minder opvallend. Youri Tielemans (22) is een speler die niet op een inspanning kijkt. De draver bij Leicester die gemiddeld tegen de 11 kilometer per wedstrijd afklokt. Maar de intensiteit van de Premier League en de opeenvolging van wedstrijden hebben hun sporen nagelaten. Al sinds december, als we eerlijk zijn. Ook zijn trainer is het niet ontgaan. Voor het eerst in een jaar in Engeland zit het vormpeil van de middenvelder in een dip.

Na de teleurstellende nederlaag tegen Southampton (1-2) legde Brendan Rodgers zaterdag haarfijn uit waarom hij Tielemans voor de tweede keer dit seizoen op de bank zette. "Dit is zijn eerste volledige seizoen in Engeland", zei Rodgers. "Door die drukke kerstperiode heen komen is dan niet altijd makkelijk. Er zijn momenten dat ik hem naast de ploeg zal moeten zetten. Voor het goed van de ploeg, voor zijn eigen goed. We weten hoe goed hij is, hoe getalenteerd. Maar we mogen hem niet verbranden. Hij is geen robot. Jonge spelers krijgen allemaal wel eens een dip. Youri heeft veel gespeeld, hard getraind, hard gewerkt."

In Leicester is hij vaak terug te vinden in de gym. Over zijn ijver hebben ze er geen klagen. Ook niet op het veld - na Schmeichel en Evans heeft hij de meeste minuten. Alleen blijven de goals sinds eind oktober uit, de assists sinds 9 november. Hij staat al meer dan twee maanden droog. "Zijn vorm zal wel terugkomen. Als ik iemand als Dennis Praet heb om hem te vervangen, moet ik daar gebruik van maken."

Praet scoort

Praet (25) profiteerde van de dip van zijn collega-Rode Duivel. In de veertiende minuut maakte hij zijn eerste in de Premier League. Na een moeilijke start na zijn overgang vanuit Italië, met minder minuten dan verwacht, minder spelvreugde en een rol op het tweede plan, krijgt hij nu de kans om een vaste basisplaats af te dwingen. Ten koste van een andere Anderlechtboy. Leicester verloor wel, en is nu derde achter Liverpool en City.