Lefevere in HLN Sportcast: “Er is absoluut een scenario dat Evenepoel ook onder kopmanschap Van Aert het WK kan winnen”

WK wielrennenHet WK wielrennen in Vlaanderen is met een knal begonnen. Wout van Aert en Remco Evenepoel reden gisteren naar zilver en brons in de tijdrit bij de mannen elite. Stof genoeg om over na te kaarten dus in een nieuwe HLN Sportcast. Stijn Vlaeminck heeft er Tom Boonen en Patrick Lefevere te gast, en ook hij had wat uit te leggen na zijn optreden gisteravond in ‘Vive le Vélo’.

Wout van Aert is de exclusieve kopman, luidt de strategie van bondscoach Sven Vanthourenhout voor het WK op de weg zondag. Toch gelooft Patrick Lefevere, ploegbaas van Deceuninck-Quick.Step, in een scenario dat toch Remco Evenepoel wint: “Je moet hem gebruiken als joker.”

Voor alle duidelijkheid: de mening van Lefevere zal niets veranderen aan het gameplan van Vanthourenhout. De bondscoach sprak daarover steeds klare taal: “Het is ‘Wout en de rest’. “ Hij had na de Olympische Spelen ook een gesprek met Lefevere om zijn standpunt uit te leggen, waarbij hij liet verstaan dat hij het initiatief van Evenepoel in de finale van Tokio niet geapprecieerd had, omdat dat toen tegen de ploegafspraken was.

Sindsdien is de vorm van Evenepoel evenwel alleen nog maar verbeterd, met zondag ook de knappe derde plek in het WK tijdrijden op een parcours dat niet het ‘zijne’ is. Ook al is Van Aert zondag enige kopman, gelooft Lefevere in een reële winstkans voor Evenepoel, zo verklapt hij in de HLN Sportcast ‘t is weer koers. “Ja, absoluut”, repliceerde hij op de vraag of hij een scenario ziet waarin zonder pech niet Wout van Aert wint, maar wel Remco? “Je moet hem gebruiken als joker, dat is duidelijk.”

“Zowel Wout als Remco niet werken”

Lefevere legt het scenario als volgt uit: “Ik denk dat de Belgische ploeg genoeg ervaring heeft om de koers te bespelen. Natuurlijk, ik ben geen bondscoach, maar ik denk dat er een paar Belgen mee moeten gaan in de ontsnapping - heel de dag op kop rijden lijkt me bijna uitgesloten - en dan gaan we inderdaad in een scenario komen zoals in Tokio dat Wout alleen zit met zes à zeven man en dat ze daar echt de straat mee gaan afkuisen. En als Remco of iemand anders kan meegaan in een ontsnapping - maar bij voorkeur Remco zoals hij reed in Trento (op het Europees Kampioenschap, red) - dan moet hij niet werken en moet vanachter ook Wout niet werken. Dus de concurrentie moet proberen het gat toe te rijden. En als ze er bijna bij zijn - laat ons zeggen op ideaal een minuutje - rijdt Remco de concurrentie er af en dan moeten ze het gat maar toerijden.”

Lefevere is niet hypocriet: als ploegleider van Deceuninck-Quick.Step zou hij dat script graag zien uitkomen: “Ik hoop daarop, maar ik heb niet alleen Remco in de ploeg. Ik heb nog elf andere jongens die meedoen. Ik heb in mijn hoofd een favorietje.” Later in de podcast verklapt hij ook zijn naam: de Fransman Florian Sénéchal die zaterdag imposant de sprint won in de Primus Classic. “Hij is sterk en snel. Hij gaat nooit kapot, en hijzelf gelooft er ook in. Ik stuurde hem een berichtje zaterdagavond: ‘Florian, wat je vandaag gedaan hebt, belooft voor volgende week. Ik geloof erin dat je kan winnen.’ En hij zegt:’ J’ai, mon petit plan. Ik heb mijn plannetje.” Natuurlijk dicht Lefevere de topfavoriet Wout van Aert ook grote kansen toe: “Van Aert, die is zo sterk, die plooit nooit.”

Nog over Evenepoel zei Lefevere in de HLN Sportcast erop te vertrouwen dat hij na dit jaar van vallen en opstaan in 2022 weer helemaal de oude zal zijn: “In alle eerlijkheid: als Remco het seizoen zonder problemen kan afmaken tot de laatste koers - dat zal dan Lombardije zijn - en een goeie winter heeft, dan verwacht ik dat hij volgend jaar zeker tien procent beter zal zijn.”

