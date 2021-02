LeBron reageert fel op kritiek van Zlatan: “Hij is hypocriet”

SportNBA-ster LeBron James (36) vindt dat Zlatan Ibrahimovic (39) geen oordeel moet hebben over zijn activiteiten buiten de sport. James, een icoon in zijn sport, laat zich regelmatig uit over zaken als buitensporig politiegeweld en rassenongelijkheid in de Verenigde Staten.

James was furieus over het neerschieten van Jacob Blake door een witte agent afgelopen zomer in Wisconsin, uitte veel kritiek op voormalig president Donald Trump en probeerde met andere NBA-sterren zwarte mensen bij de presidentsverkiezingen naar de stembus te krijgen. “Ik ben de verkeerde man om tegen te zeggen wat ik wel en niet moet doen”, reageerde James fel op uitspraken van de Zweedse spits. “Ik weet namelijk waar ik over praat en zal nooit mijn mond houden.”

Ibrahimovic zei eerder in de week in een interview aan Discovery+ dat sporters “uit de politiek” moeten blijven en noemde daarbij specifiek James. “Hij is fenomenaal in zijn sport, maar ik heb er een hekel aan als mensen met een bepaalde status zich voor politieke doeleinden inzetten.” De spits van AC Milan noemde het “een fout als atleten uit hun baan stappen. Ik doe niet aan politiek. Dat wel doen is de eerste fout die mensen die beroemd worden en een zekere status krijgen maken. Je moet doen waar je goed in bent.”

Volledig scherm LeBron James afgelopen nacht voor de wedstrijd van LA Lakers tegen Portland Trail Blazers. © AFP

James ziet het duidelijk anders. Hij reageerde afgelopen nacht uitgebreid op de uitspraken van Ibrahimovic, nadat hij met LA Lakers met 102-93 had gewonnen van Portland Trail Blazers. “Ik zal nooit mijn mond houden over dingen die niet goed zijn. Ik zal me nooit beperken tot mijn sport. Ik weet hoe belangrijk mijn stem is.”

“Ik zal nooit mijn mond houden over dingen die verkeerd zijn. Ik praat over mijn volk en ik praat over ongelijkheid, sociaal onrecht, racisme, systematische onderdrukking van kiezers, dingen die gebeuren in onze gemeenschap en die ik gezien heb omdat ik deel uitmaakte van die gemeenschap", zei James. “Ik weet nog altijd wat er speelt, want ik heb een groep van meer dan 300 kinderen op mijn school die hetzelfde meemaken en zij hebben een stem nodig. Ik ben hun stem", zegt James.

Quote Het is grappig dat juist hij dit zei, omdat ik geloof dat hij in 2018 de man was die zei dat hij altijd slecht werd behandeld in Zweden. LeBron James

“Ik gebruik mijn platform om licht te blijven werpen op alles wat er gebeurt, het goede en het slechte. Niet alleen in mijn gemeenschap, maar ook in dit land en de rest van de wereld. Ik zou nooit zomaar alleen aan sport kunnen doen, omdat ik het weet hoe krachtig mijn stem is.”

James noemde Ibrahimovic vervolgens zelfs hypocriet. “Het is grappig dat juist hij dit zei, omdat ik geloof dat hij in 2018 de man was die zei dat hij altijd slecht werd behandeld in Zweden. Hij het over dezelfde dingen, dat hij niet werd geaccepteerd door zijn achternaam was en dat hij voelde dat er sprake was van racisme.”

