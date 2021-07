LeBron James vervoegt Ronaldo en Messi in ‘miljardairsclubje’

Football Talk Football Talk. Kijkopera­tie voor De Camargo, die al zeker competitie­start mist

6:23 In overleg met de specialist is beslist dat Igor de Camargo (37) vandaag een kijkoperatie moet ondergaan aan de knie. De spits van KV Mechelen blesseerde zich tijdens de oefenmatch tegen Standard aan de meniscus. Het is onduidelijk hoe lang hij out is, maar hij mist al zeker de competitiestart. (ABD)