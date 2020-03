LeBron James baalt van verplichte rust door coronavirus: "Mijn lichaam zegt tegen mij: 'Wat ben je verdomme aan het doen?‘” AV

27 maart 2020

09u27 0 Coronavirus Het NBA-seizoen is voor onbepaalde duur opgeschort en LeBron James, ster van de LA Lakers, maakte gisteren in de Road Trippin’ Podcast duidelijk dat hij dit bijzonder spijtig vindt. “We krijgen nu zoveel rust dat ik mijn lichaam hoorde zeggen: ‘Hey man, wat is er verdomme aan de hand?’”

Sinds 11 maart worden er ook in de NBA geen wedstrijden meer afgewerkt door het coronavirus. Wanneer de competitie terug wordt opgestart is onduidelijk en dat zorgt voor vragen en veel frustratie bij de spelers, ook bij LeBron James. In een gesprek in de Road Trippin’ Podcast vertelde King James dat het voor zijn lichaam aanpassen is om midden in het seizoen ineens te moeten rusten. “Mijn lichaam zei tegen mij: ‘Hey man, wat is er verdomme aan de hand? Het is 13 maart, je maakt je klaar voor de play-offs, en ineens gebeurt er niks meer.’”

LeBron vindt het ook frustrerend om geen lichamelijk contact meer te mogen hebben met iemand. De drievoudig NBA-kampioen stelde ook al een belofte: “Niemand krijgt van mij ooit nog een high-five als deze miserie ten einde is.” Wel voegde hij eraan toe dat de mensen moeten afwachten tot wanneer ze de handshakes met z’n teamgenoten zullen zien. De ploeg zat al zo’n twee weken in quarantaine omdat er twee Lakers, wiens namen voorlopig nog niet gekend zijn, positief hebben getest op het virus. Volgens LeBron stonden alle teamgenoten met de twee in contact en vernauwde het de banden in het team.

Geen wedstrijden zonder fans

De viervoudig MVP zou het ook geen goed idee vinden, mochten alle uitgestelde wedstrijden overgeslagen worden en er ineens zou worden beslist om, zonder enige competitie in de benen, play-offs te gaan spelen. Om ervoor te zorgen dat dit niet zal gebeuren, reikte LeBron een oplossing aan. “Geef ons een minitrainingskamp van anderhalve week of twee weken en dan misschien vijf tot tien wedstrijden om opnieuw klaar te zijn voor de play-offs. Meer hebben we echt niet nodig.”

Ook opperde de Amerikaan dat die wedstrijden met fans moeten worden afgewerkt. “Wat is het woord ‘sport’ zonder ‘fan’?” zei James. “Er is geen opwinding. Er wordt niet gelachen, er wordt niet gehuild... Er is geen interactie. Er is geen reden meer om het terrein op te gaan en de thuisploeg te onttronen vanwege hun fans en vice versa”, liet de Amerikaan nog optekenen.

Intussen raakte ook bekend dat de topspelers in de NBA bereid zijn 20 procent van hun miljoenensalaris in te leveren om hun club financieel te steunen. De NBA volgt daarmee het voorbeeld van andere Amerikaanse competities als de MLB (baseball) en NHL (ijshockey), waar de topspelers al eerder dergelijke toezeggingen deden.