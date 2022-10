Geen plaatsje voor Ward Van Dijck, Koen Van den Borden en de Deen Ulrik Dahl in de Achelse basis. Wel voor de Let Janis Medenis, Michiel Fransen en de Nederlander Tim Smit in het midden. Die ingreep verraste de bezoekers lichtjes in de openingsbeurt. Roeselare raakte in de kleine hal snel onder druk over 5-1 en 10-6. Tammearu zou dat gat spoedig dichten. Met Verhanneman, Fasteland en Kukartsev in steun: 12-12. Achel hield goed stand tot de kampioen bij 21-21 verwoestend uithaalde: 0-1.