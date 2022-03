Lampaert & co zullen het ook zondag knap lastig krijgen: “Maar Real Madrid wint ook niet elk jaar de Champions League”

Oké, het zat ze opnieuw niet bepaald mee. “Sénéchal gevallen, Ballerini op een slecht moment lek, Van Lerberghe die wat met zijn rug sukkelt”, somde Lampaert op. “We hebben wéér ons deel van de pech gehad. Bovendien trapte Asgreen er in de spurt zijn ketting af.” Resultaat: een spurt die er geen was. En 32ste, als beste vertegenwoordiger van de ploeg. Van de betreurde Wouter Weylandt (33ste) in 2009 is het geleden dat de eerste Quick.Step-renner nog zó ver moest worden gezocht in de uitslag van Gent-Wevelgem. Maar aan tegenslag lag het natuurlijk niet alleen. Net als in Milaan-Sanremo ging spurttroef Fabio Jakobsen vroegtijdig overboord. “Als je hier wilt meesprinten, moet je op je best zijn”, aldus de Nederlander. “En dat was ik niet. Na de tweede Kemmel-klim keerde ik nog wel eens terug, maar de laatste combo Baneberg-Kemmel werd me fataal. Ik geraakte haast niet meer boven.”

Volledig scherm Florian Sénéchal na zijn val © Photo News

Lampaert was pas aan zijn eerste wedstrijd toe sinds hij op 10 maart ziek opgaf in Parijs-Nice. “Twee weken, nam mijn herstel in beslag. Sindsdien werkte ik ook maar twee deftige trainingen meer af. Ik vind het dus al een klein mirakel dat ik hier in het eerste peloton eindig. Het was, met andere teams in numeriek overtal, niet meer aan ons om de jacht te leiden op de kopgroep van vier, vind ik. Al bij al ben ik dus redelijk content. Dit geeft de burger moed. Maar ik moet nog sterker worden. Hopelijk lukt dat de komende dagen. Woensdag is het Dwars door Vlaanderen. De koers die ik al twee keer won en door mijn eigen achtertuin passeert. Deze keer komt ze te vroeg, vrees ik. En met Van der Poel en Pogacar aan de start… dat wordt niet simpel.”

Simpel wordt het ook allerminst vier dagen later in de Ronde van Vlaanderen. “We ondergaan het gebeuren en hebben dus werk”, knikt Lampaert. “En het is maar de vraag of we deze situatie in één week tijd omgebogen krijgen. Jumbo-Visma rijdt nu op de manier zoals wij dat al die jaren hebben gedaan. Zelf zitten we een beetje in hoek waar de klappen vallen. Het klinkt misschien als een flauw excuus, maar het ís wel zo. Maar hey, Real Madrid wint ook niet elk jaar de Champions League. We moeten doorbijten. Alles eens op een rijtje zetten en keihard blijven werken om onze positie opnieuw in te nemen. Stilletjesaan komen we terug. Daar ben ik van overtuigd.”

Volledig scherm Yves Lampaert feliciteert winnaar Biniam Girmay © Photo News

