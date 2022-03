Lamkel Zé wil naar Franse eersteklasser Metz, maar is die transfer wel mogelijk?

Jupiler Pro LeagueBiedt de Franse eersteklasser Metz een nieuwe uitweg voor Antwerps ‘enfant terrible’ Didier Lamkel Zé? De 25-jarige Kameroener is alleszins nadrukkelijk in beeld bij de voorlaatste uit de Ligue 1, maar het is voorlopig nog onduidelijk of de transfer reglementair echt mogelijk is.