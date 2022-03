Lamkel Zé schort Russisch contract op, straks weer op Bosuil?

Belgisch voetbal Standard komt in Amerikaan­se handen: deal met 777 Partners is rond

Een straffe ommekeer in het Luikse. Niet JKC Capital, wel 777 Partners is de nieuwe eigenaar van Standard. De Amerikaanse investeringsmaatschappij neemt 100 procent van de aandelen over van Bruno Venanzi. Het contract is getekend en zit in een afrondende fase.

12 maart