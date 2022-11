Kwartfinale beker van België: VDK Gent - Charleroi Volley 3-0

Met ex-VDK speelsters Van de Vyver en De Valkeneer begon Charleroi vol enthousiasme aan deze bekerwedstrijd. Bij de Waalse ploeg ontbrak hoofdaanvalster Fresco (1.95 m) wegens een gebroken pink. De Gentse landskampioenen werden op een achterstand geplaatst 11-13. De tussensprint naar een 17-13 voorsprong sneed de adem van Charleroi af. Bij de start van de tweede set was er even tumult, zodat scheidsrechter Kurt Mariën de twee kapiteins bij zich moest roepen. Het maakte alleen de felheid van dit duel duidelijk. Want dit was een echte cupmatch, erop of eronder. De intensiteit steeg en de bezoekers liepen uit tot 9-15. Gent duwde op het gaspedaal en maakte gelijk: 16-16. Laure Flament zette het aanvallend orgelpunt op 25-22. In de derde set werd bij Charleroi De Valkeneer op de hoofdaanval gezet en Hannaert schoof naar de positie als hoekaanvalster. Van Elsen zorgde voor een servicereeks en de bezoekers moesten de rol lossen. Met Els Vandesteene als secure libero kwam de overwinning nooit in gevaar. (WVM)