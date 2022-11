Kwartfinale beker van België: VC Oudegem - Asterix Avo 2-3

Deze kwartfinale voor de Belgische beker was een pure reclamespot voor het vrouwenvolleybal. Alle ingrediënten die een volleybalwedstrijd aantrekkelijk maken waren in deze krachtmeting gebundeld. De talrijke toeschouwers konden genieten van een immense strijd. Dit waren twee ploegen die vol de strijd aangingen voor een plaats in de halve finale van de Belgische beker. Van bij de start werd het gaspedaal tot aan de bodem ingeduwd. In de openingsset - op 19-15 - noteerden we een rally waarbij de bal zes-zeven keer over en weer ging. Het paste helemaal in het spelbeeld. Het was een typisch voorbeeld van dit boeiend spektakel dat eindigde op een 25-20 winst voor de thuisploeg. Asterix Avo reageerde verbeten, vastberaden, voluit. Met een zelden geziene intensiteit ging het van 13-25 in de tweede set in één ruk door naar een 1-6 in set drie. De time-out van coach Fien Callens miste haar effect niet. Geen twijfelende tipballetjes meer maar kordate durf en smijten voor elk punt. Resultaat: 10-10, de knop omdraaien en verder doorstomen naar 19-15 voor Oudegem. De wil om naar het sportpaleis te gaan en de finale van de Belgische beker te bereiken overheerste de partij. Maar dan kregen we een kordaat antwoord van de bezoekers. Een nieuwe kloof van tien punten: 9-19, gevolgd door een antwoord van de wilskrachtige speelsters van Oudegem: 15-20. Deze boeiende krachtmeting eindigde in een bloedstollende tiebreak. Op 8-8 in de vijfde set maakten de verschillende opslagmissers duidelijk dat de druk begon toe te nemen bij de twee topploegen. Dan begon het schaakspel tussen de coaches. 8-10, time-out voor Oudegem, 11-11, time-out voor Asterix. 13-13, het thrillergehalte bereikt een hoogtepunt, 13-15, en een explosie van vreugde bij Asterix Avo nadat uitblinkster Nova Marring de laatste bal op de grond smashte. Deze clash verdiende geen verliezer. Dit was genieten. De volleybalsport was de grote winnaar. Asterix Avo ontmoet in december Haasrode-Leuven in de halve finale. (WVM)