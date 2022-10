KV Oostende winnaar van het weekend onderin na 2-1-zege tegen Zulte Waregem

KVO kwam met vertrouwen uit de kleedkamer: Hornby zag Bostyn een kopbal pareren, Vigen voorkwam met een ultieme tackle een tweede treffer van Boonen en Tanghe mikte over met het hoofd. Rond het uur kwam Zulte-Waregem ietsje beter in de partij en wist halfweg de tweede helft te scoren: D’Haese werkte een vrije trap slecht weg, Vossen prikte via het kleinste gaatje binnen in de korte hoek. Oostende stond plots onder druk, maar toonde veerkracht. McGeehan lanceerde de ingevallen Atanga en die vloerde Bostyn in de korte hoek – de Diaz Arena ontplofte. De slotfase was een nagelbijter, maar uiteindelijk mocht KVO zich onderin de winnaar van het weekend noemen.