KV Oostende gaat vol voor Custovic

03 maart 2020

KV Oostende gaat vol voor Adnan Custovic. De 41-jarige Bosniër, tegenwoordig assistent bij de Bosnische nationale ploeg, moet de opvolger worden van de Nederlander Dennis van Wijk, die gisteren aan de kant werd geschoven. Custovic kent het huis want hij heeft een verleden bij de kustploeg. De eerste contacten werden intussen gelegd.

Oostende probeerde de vacature eerst intern in te vullen. Vanochtend zat voorzitter Frank Dierckens samen met assistent-coaches Franky Van der Elst en Patrick Creemers en beloftencoach Kurt Bataille, maar dat trio zag het niet zitten om over te nemen. (later meer)