KV Mechelen zet z’n knappe reeks voort in Oostende en nadert tot op twee punten van leider Union

Weinig animo in de openingsfase. Tot plots, iets voor het halfuur: ‘Comedy Capers’ bij KV Oostende. Verdediger Fortes wilde ontzetten, maar knalde recht op z’n ploegmaat D’Arpino. Storm kreeg de bal zo cadeau en bediende Cuypers, die zijn derde goal in vier matchen scoorde (0-1). Tien minuten later was het weer prijs. Een staalharde center van Storm zoefde richting de tweede paal, waar Mrabti Malinwa op een dubbele voorsprong bracht (0-2).

Blessin greep in bij de start van de tweede helft. Hij gooide topschutter Gueye, die op de bank begon wegens te weinig werkijver in de vorige matchen, in de strijd. KV Mechelen kwam echter op 0-3. Cuypers dook in de rug van de Oostendse verdediging, haalde de achterlijn en vond de alweer trefzekere Mrabti.

Boeken toe? Niet zo makkelijk, dacht KVO. Gueye haalde zijn gram door er snel 1-3 van te maken. Doelpunt nummer negen al dit seizoen voor de Senegalees. De thuisploeg duwde door, er zat weer schwung in. Een pegel van Bätzner ging centimeters naast, D’Haese trof de lat met een verraderlijke voorzet. Mechelen had het moeilijk én incasseerde een tweede tegendoelpunt. Jäkel kopte de aansluitingstreffer binnen (2-3). Intussen geraakten de gemoederen verhit. Mechelen-T2 Fred Vanderbiest kreeg rood en werd richting de kleedkamer gestuurd. Hij miste zo het verlossende doelpunt van invaller Hairemans, die de 2-4-eindstand vastlegde. De rode kaart (2x geel) van Koziello was niet meer dan een voetnoot.

Malinwa blijft knap meedraaien aan kop van het klassement. KV Oostende zal moeten herbronnen na een 5 op 15.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Cuypers viert. © Photo News

