KV Mechelen weet weer wat winnen is: Malinwa klopt Union met overtuigende 3-1 cijfers

Jupiler Pro LeagueKV Mechelen heeft een deugddoende driepunter te pakken. Malinwa versloeg Union met 3-1. Na een 0/9 was de ontlading enorm bij KVM. Union kwam na elf seconden op voorsprong via Vanzeir, maar moest daarna de wet van de sterkste ondergaan.

Het leven is aan de rappen. Amper elf seconden waren we bezig Achter de Kazerne en het stond al 0-1. Vanzeir op assist van Undav. Echte spitsbroers. Het was een doelpunt met veel emotionele waarde. Vanzeir, die twee seizoenen geleden amper aan de bak kwam bij Malinwa, liep meteen naar z’n coach. Felice Mazzu moest afgelopen week afscheid nemen van zijn mama. Een goal als extra eerbetoon dus - voor de aftrap werd er al een minuut stilte gehouden, ook voor Franck Berrier.

Volledig scherm © BELGA

Union startte enthousiaster en deed de thuisploeg pijn. En toch viel de gelijkmaker snel. Na een steal van Walsh in de zestien van Union mocht Cuypers scoren: via Moris en de paal ging de bal nipt over de doellijn. Er zat vuur in de match. Stevige duels, enkele opstootjes en kansen. Vanzeir liet na een dramatische pass van Peyre af te straffen - dat was een ferm cadeau.

Na de pauze trof Vanzeir ook nog de dwarsligger, maar het was wel KV Mechelen dat het laken naar zich toetrok. Shved plaatste een voorzet van Schoofs knap binnen. Een minuut later trof de Oekraïner de paal. Een zondvloed kon de pret niet bederven. Wel integendeel. Coucke keepte uitstekend, KV Mechelen legde veel vechtlust aan de dag en Storm deed de boeken toe. 3-1. Broodnodige en verdiende driepunter voor Malinwa. Is de trein nu echt vertrokken?

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

