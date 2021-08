KV Mechelen verslikt zich opnieuw pijnlijk: Eupen wint met 1-3 Achter De Kazerne

KV Mechelen wilde een reactie laten zien na de wanvertoning van vorige week in Seraing. Maar het moet gezegd: in de openingsfase tegen Eupen was daar niet veel van te merken. Malinwa begon aarzelend, opnieuw met defensief geklungel. Na amper vier minuten gaf Vanlerberghe de bal zomaar weg aan Ngoy, die vervolgens naast legde. Eupen was de betere ploeg en voetbalde nog een handvol kansen bij elkaar. Een pegel van Cools trof de deklat, Peeters plaatste over en Ngoy kon z’n pogingen niet kadreren. De Oostkantonners verdienden de voorsprong, maar de openingsgoal viel aan de overkant.