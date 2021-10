KV Mechelen knikkert Union uit Croky Cup - Essevee en Standard hebben weinig overschot - KV Oostende houdt schietoefening

Croky CupKV Mechelen, Zulte Waregem, KV Oostende en Standard hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup. Malinwa schakelde JPL-koploper Union uit (2-1). Zulte Waregem had aan 1B-club RWDM een taaie klant, Vossen redde Essevee met een penalty in blessuretijd. KVO hield na een rampzalige start een schietoefening tegen CS Onhaye, een club uit derde amateur. Tot slot haalde Standard het nipt van Moeskroen. De eerste zege voor de Rouches onder Luka Elsner.

KV Mechelen - Union: 2-1

Felle strijd Achter de Kazerne. KV Mechelen leek iets voorbij het uur nochtans zo goed als gewonnen spel te hebben bij een 2-0-stand. Geoffry Hairemans was betrokken bij beide Mechelse doelpunten. Vroeg in de wedstrijd kreeg hij de bal zomaar cadeau van Union-doelman Pirard en vervolgens bood hij Shved de openingstreffer aan. De 2-0 was van mooie makelij. Hairemans werd diepgestuurd door Druijf, omspeelde zijn tegenstander en legde feilloos binnen. Boeken helemaal toe voor Union? Nog niet. Een kopbal van Burgess strandde op de paal, Vanzeir knalde nog acrobatisch over. In het slot duwde diezelfde Vanzeir op aangeven van Undav de aansluitingstreffer tegen de netten. Het werd nog spannend, maar KV trok de zege uiteindelijk over de streep. (ABD)

KV Mechelen: Coucke; Swers, Vanlerberghe, Bateau, Bijker; Oum Gouet, Souza; Hairemans (83' Mrabti), Schoofs, Shved (69' Storm); Druijf (83' Cuypers)

Union: Pirard; Bager, Burgess (82' Nieuwkoop), Van Der Heyden; François, Marcq, Nielsen (66' Lazare), Paolucci (62' Teuma), Sorinalo (62' Mitoma); Vanzeir, Avenatti (62' Undav)

Doelpunten : 16' Shved (1-0), 64' Hairemans (2-0), 82' Vanzeir (2-1)

Gele kaarten: Swers, Sorinalo, Schoofs

Moeskroen - Standard: 0-1

Elsner heeft zijn eerste succesje beet als coach van Standard. Winst met een kleinste verschil tegen Moeskroen, dat dit seizoen nog geen wedstrijd met inzet won, levert de Rouches een plaats op in de achtste finales. Daarmee is alles gezegd, want overtuigend was de prestatie niet. In het slot van de match was het zelfs alle hens aan dek om verlengingen te vermijden.

Klauss heeft eindelijk nog eens gescoord. Dat was geleden van 15 augustus op Beerschot. De spits van Standard benutte vroeg in de match een strafschop voor een overtreding van Simba op Tapsoba. Hij had er halfweg de eerste helft een tweede kunnen maken, mocht hij niet half naast de bal hebben getrapt.

Tapsoba lag niet alleen aan de basis van de 0-1 aan de rust. Van hem kwamen de beste acties en er was een uitstekende interventie van Gillekens nodig om de Burkinees te beletten de voorspong van de Rouches te verdubbelen. Zo goed Tapsoba was, zo zwak Rafia. De Tunesiër bracht er niks van terecht en werd halfweg de tweede helft vervangen door Cimirot. Even voordien scheelde het weinig of Moeskroen had de strand in evenwicht gebracht. Een gekruiste kopbal van Angiulli op corner ging rakelings naast. Er volgden warempel nog een paar kanssen voor de ‘Hurlus’, maar de pogingen misten de goed richting of Henkinet lag in de weg. (AR)

Moeskroen: Gillekens • Myny, Angiulli, Taravel (46’ Lepoint), Mohamed, Bocat • Vroman ((76’ Atteri), Simba, Diandy (37’ Dekuyper) • Chevalier, Giunta (46’ Bourdouxhe).

Standard: Henkinet • Fai, Sissako, Dussenne, Gavory • Bastien (81’ Bokadi), Pavlovic, Rafia (56’ Cimirot) • Donnum (81’ Balikwisha), Klauss, Tapsoba (68’ Carcela).

Doelpunten: 5’ Klauss op strafschop (0-1)

Gele kaarten: Angiulli, Donnum.

KV Oostende - CS Onhaye: 8-1

KV Oostende hield een doelpuntenkermis tegen CS Onhage, een ploeg uit derde amateur. De kustploeg won in de eigen Diaz Arena met 8-1. De bezoekers kwamen na twee minuten wel verrassend op voorsprong via Thibaut Delplank, maar die scheve situatie werd door de thuisploeg snel rechtgezet. Marko Kvasina maakte kort erna gelijk, de Oostenrijker scoorde voor de pauze nog twee keer. David Atanga prikte nadien twee keer raak, ook Steven Fortes, Thierry Ambrose en Théo Ndicka pikten hun doelpuntje mee.

RWDM-Zulte Waregem: 1-2

Essevee haalde het met 1-2 op het veld van RWDM uit 1B. De West-Vlamingen kenden een droomstart in het Edmond Machtensstadion. Na amper 15 seconden hing de bal al tegen de netten na een treffer van Dereck Kutesa. Kort voor de pauze maakte Lenny Nangis uit Guadeloupe gelijk voor RWDM. Verdiend.

Omdat er daarna niet meer werd gescoord, leken er verlengingen te komen. Maar net voor affluiten ging de bal op de stip na handspel in de zestien. Jelle Vossen twijfelde niet en bevrijdde Zulte Waregem.

De overige zestiende finales staan morgen en donderdag op het programma. Morgen worden er maar liefst tien wedstrijden afgewerkt. Club Brugge ontvangt Deinze, nota bene de club die in 2018 stuntte tegen blauw-zwart in de Croky Cup. Club is gewaarschuwd. Daarnaast moet Anderlecht naar La Louvière, Racing Genk trekt naar Winkel Sport, AA Gent geeft het Belisia Bilzen van coach Luc Nilis partij en Beerschot hoopt zich te herpakken tegen Francs Borains.

