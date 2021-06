KV Mechelen en eigenaar Penninckx sluiten akkoord: club neemt deel aandelen over en kapitaalsverhoging eind dit jaar

Tennis ROLAND GARROS. Nadal verliest een set tegen Schwartz­man, maar plaatst zich voor halve finales - Swiatek zal zichzelf niet opvolgen

18:27 Rafael Nadal (ATP 3) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Spanjaard versloeg op het gravel in Parijs in de kwartfinales de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 10) in vier sets: 6-3, 4-6, 6-4 en 6-0. De partij duurde 2 uur en 47 minuten. Nadal neemt het in de halve finales in een titanenduel mogelijk op tegen Novak Djokovic. Dan moet de Servische nummer 1 van de wereld in zijn kwartfinale later woensdag wel voorbij de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 9).