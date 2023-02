KV Kortrijk woest op ref Vergoote en VAR, die niet ingrijpen na trap op Selemani: “De scheidsrechter verdient 0 op 10 na deze prestatie”

In minuut 42 werd Selemani door Teixeira aangetikt in het zestienmetergebied. De Comorees wou een strafschop, maar Vergoote vond het geen penalty en liet doorspelen. Een opmerkelijke beslissing van de scheidsrechter, want door de schade aan de rechterschoen van Selemani is het duidelijk dat hij foutief werd afgestopt. Aanvoerder Kristof D’Haene begrijpt er helemaal niets van. “Faïz komt voor de verdediger en die stapt op zijn voet. Dat is duidelijk op de beelden te zien. De VAR laat de fase helemaal links liggen, onbegrijpelijk.”

“Volgens de scheidsrechter zou Faïz zelf het contact gezocht hebben. Op den duur snap je het niet meer, want het is wéér tegen ons, wéér tegen Selemani. Aan de overkant gaat hij wel kijken. Er is contact, maar je ziet dat Kadri zijn voet terugtrekt. Koita loopt er met zijn been tegen. Het is zuur, want die details doen ons de das om.”

Woedende Selemani

D’Haene nam geen blad voor de mond, maar Faïz Selemani was werkelijk razend. De Comorees pakte zijn kapotte schoen mee naar de mixed zone om de aanwezige journalisten te overtuigen van zijn gelijk. “Het is elk weekend wel iets”, zegt hij. “Wat er vanavond is gebeurd, kan niet door de beugel. Deze scheidsrechter verdient gewoon 0 op 10 na deze prestatie. Ik probeerde nog te communiceren met hem, maar dat was gewoon onmogelijk. Het is enorm frustrerend, want dit kost ons punten.”

Ook KVK-coach Bernd Storck nam Vergoote op de korrel. “We kregen een unieke kans om op voorsprong te komen, maar Faïz werd een honderd procent scoringskans ontnomen. De scheidsrechter vond het geen strafschop. Ik heb veel respect voor de arbitrage in België, maar er zijn grenzen. De schoen van mijn speler was stuk, maar de ref gaat niet eens naar het scherm gaan kijken. De scheidsrechter heeft bepaald wie er won en dat is simpelweg onaanvaardbaar.”

