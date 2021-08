KV Kortrijk heeft aan vroege en late goal genoeg om felbevochten zege te boeken bij STVV

Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk heeft STVV met 0-2 verslagen. De Kerels kwamen na amper 36 seconden spelen op voorsprong. Het was andermaal Faïz Selemani die de West-Vlamingen op rozen zette. Invaller Guèye deed in de slotfase de boeken helemaal toe. STVV verloor zijn laatste drie wedstrijden en moet zich dringend herpakken.

KV Kortrijk begon uitstekend aan het seizoen met een 6/6 en stond voor het eerst in de clubgeschiedenis solo aan de leiding in de hoogste klasse, maar het kan verkeren. Tegen Racing Genk gingen de West-Vlamingen in extremis de boot in na een goede partij en vorige week tegen Union speelden de Kerels een absolute snertpartij. Ze werden van het kastje naar de muur gespeeld. Op Stayen wouden ze zich herpakken. Bij KVK kwamen Radovanovic en Badamosi terug uit blessure, maar zagen ze Derijck met rugpijn uitvallen. Bij STVV waren er geen noemenswaardige verrassingen te noteren.

Na amper 36 seconden spelen zette Selemani de West-Vlamingen al op voorsprong. Het was rechtsachter Dewaele die de bal voorbracht en via Steve De Ridder kwam de bal voor de voeten van Selemani. De flankaanvaller twijfelde niet en bezorgde de Kortrijkzanen een droomstart. Zijn derde doelpunt van het seizoen.

Volledig scherm Faïz Selemani. © BELGA

Moreno kreeg na acht minuten de kans op de 0-2, maar hij was te egoïstisch en vergat dat Selemani en Chevalier helemaal vrij stonden. De Colombiaan trapte voorlangs. STVV leek na vijftien minuten gelijk te maken via Hashioko, maar de VAR keurde het doelpunt terecht af voor voorafgaand buitenspel. Gelukkig voor Ilic telde de goal niet, want hij zag er absoluut niet goed uit. STVV dreigde voor de rust nog via een kopbal van Hashioka en een knal van Koita, maar we gingen met een 0-1-voorsprong voor de troepen van Luka Elsner de kleedkamers in.

De Kanaries begonnen sterk aan de tweede periode. Matsubara kreeg meteen na de koffie een reuzenkans op de 1-1, maar hij trapte onbesuisd in het zijnet. KV Kortrijk had het even moeilijk, maar herpakte zich snel. Invaller Gueye viseerde de kruising, maar trapte over de kooi van Schmidt. Bernd Hollerbach verving Koita voor Caufriez en zette de centrale verdediger zowaar in de spits, maar veel bracht zijn zet niet op. Het was ex-KVK-speler Mboyo die nog het dichtst bij de gelijkmaker kwam, maar Ilic had een uitstekende reflex in huis op zijn kopbal. STVV had nog een slotoffensief in huis, maar Kortrijk hield stand en trok de overwinning over de streep. Guèye maakte er in de slotfase zelfs nog 0-2 van.

Bij de thuisploeg was er vooral een gebrek aan efficiëntie. Mist STVV een echte killer? Vorig jaar hadden ze met Suzuki een spits die 17 keer scoorde. Vandaag nam de Japanner vrolijk plaats in de perstribune. In afwachting van een eventuele transfer? Er zal alleszins nog versterking moeten bijkomen bij de Kanaries, anders wordt het een lastig seizoen voor de Truienaars. Volgende week nemen de Kanaries het op tegen Cercle Brugge. Een levensbelangrijke partij voor beide ploegen vroeg op het seizoen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

