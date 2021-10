KV Kortrijk baalt, Charleroi redt punt na gelijkmaker van Gholizadeh in 95ste minuut

Charleroi was in het begin nergens, maar dreigde op het kwartier met een goede knal van Morioka. Ilic stond pal. Ook enkele minuten later reageerde de Servische doelman gepast op een schot van Jules van Cleemput. Het spel ging goed op en neer en beide ploegen konden nog enkele keer dreigen. De zeer bedrijvige Marlos Moreno met andermaal een schitterende knal, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. Net voor de rust kregen we dan toch nog een goal te zien. Selemani schoot van dichtbij op de arm van Tchatchoua en scheidsrechter Bram Van Driessche wees naar de stip. De Comorees zette de strafschop zelf om. Zijn zesde doelpunt van het seizoen al. Kortrijk ging zo met een 1-0-voorsprong rusten.

We kregen in het Guldensporenstadion een echt spektakelstuk te zien. Gholizadeh had enkele minuten na de 1-1 de 1-2 aan de voet, maar Ilic stond wederom pal. Hij speelt een fenomenaal seizoen. Plots ontplofte het in de Groeningestad. Alioui krulde een vrije trap heerlijk in doel. Amper een minuut later was een ongrijpbare Alioui daar opnieuw. Deze keer trof hij de kruising. Charleroi probeerde nog een vuist te maken en in de absolute slotfase maakten ze ook nog gelijk. Gholizadeh schoot in minuut 95 de gelijkmaker tegen de touwen. De West-Vlamingen gaven net als tegen Zulte Waregem een voorsprong uit handen. In plaats van zes op zes pakt het nu twee op zes. Zuur.