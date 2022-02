Kunstschaatsster Zhu Yi ruilde speciaal voor Winterspelen Amerikaans paspoort in voor Chinees, maar krijgt nu bakken kritiek na valpartij

Op Chinese sociale media wordt momenteel erg harde kritiek geuit op de kunstschaatsster Zhu Yi. Ze werd geboren in Californië, in de Verenigde Staten, maar gaf haar Amerikaanse nationaliteit op om China te kunnen vertegenwoordigen op de Olympische Winterspelen. De 19-jarige schaatsster ligt nu onder vuur omdat ze meerdere keren viel tijdens haar Olympisch debuut. “Dit is een schande”, klinkt het onder meer op sociale media.

Afgelopen zondag eindigde Zhu Yi als laatste nadat ze er niet in slaagde om correct te landen na twee sprongen. Op een bepaald moment vloog de kunstschaatsster zelfs tegen de muur van de ijspiste. Ook maandagochtend viel Yi nog eens twee keer. De schaatsster was duidelijk teleurgesteld en probeerde haar tranen te bedwingen.

De tegenslagen van Yi ontketenden meteen een golf van kritiek op Chinese sociale media. Zo gingen de hashtags “Zhu Yi is gevallen” en “Het Olympische debuut van Zhu Yi is niet perfect” viraal op het Chinese platform Weibo. “Zijn we misleid door de VS? Is ze een undercover spion?”, luidde het onder meer. Ondertussen zouden de hashtags gecensureerd zijn.

Prestatiedruk

In een interview met ‘The South China Morning Post’ (SCMP) reageerde Yi geëmotioneerd. “Ik ben verdrietig en schaam me een beetje. Ik denk dat ik erg veel druk voelde omdat ik wist dat iedereen in China best verrast was door de vrouwenselectie. Ik wou hen gewoon erg graag laten zien wat ik kon, maar ik heb dat jammer genoeg niet gedaan”, zei ze.

Kunstschaatsster Zhu Yi kreeg een golf van kritiek te verwerken nadat ze meerdere keren viel op de Olympische Winterspelen.

Yi kreeg steun van haar mannelijke collega Jin Boyang. Hij vertelde aan de Chinese pers dat hij begreep dat Yi onder druk stond. “Zhu Yi heeft altijd heel hard gewerkt. We zullen haar allemaal troosten en we hopen dat ze zich kan aanpassen, haar vaardigheden kan tonen en zich van haar beste kant kan laten zien in de volgende competities”, aldus Boyang.

De Chinese kunstschaatser Jin Boyang.

Dubbele nationaliteit

Yi werd geboren in Californië en gaf haar Amerikaanse nationaliteit in 2018 op om China te kunnen vertegenwoordigen op de Spelen. Het land accepteert daarvoor namelijk geen dubbele nationaliteiten. Volgens SCMP zou ze haar naam destijds ook veranderd hebben van Beverly Zhu naar Zhu Yi.

“Ze kan best weer naar huis terugkeren, haar vader mag blijven”, reageerde een Weibo-gebruiker boos. De vader van Yi, Zhu Songchun, is een bekende wetenschapper die gespecialiseerd is in artificiële intelligentie. In 2020 verliet hij de Universiteit van Californië om te werken voor de Universiteit van Peking.

De kritiek op Zhu Yi staat in contrast met de lofspraak over Eileen Gu, die eveneens haar Amerikaanse burgerschap opgaf om voor China te spelen. De 18-jarige freestyle-skiester wordt volop geprezen op sociale media omdat ze “veel liefde voor het vaderland” zou hebben.

Freestyle-skiester Eileen Gu.