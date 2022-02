Kunstschaatsster Kamila Valieva (15) legde wel degelijk positieve dopingtest af, maar wordt voorlopig niet geschorst - Loena Hendrickx: “Ik focus enkel op mezelf”

Red Flames Bondscoach Serneels houdt deur wagenwijd open voor Odeurs: “Bal ligt in haar kamp”

De Flames hebben vier doelvrouwen in de selectie voor de Spaanse stage. Bastiaen is de tweede keeper van PSV en Lichtfus van Dijon. Het is duidelijk dat bondscoach Serneels naast zijn twee A-keepers, Evrard van Gent en Lemey van Sassuolo, in zijn selectie plaats heeft voor de beste Justien Odeurs. “Dit is geen afgesloten hoofdstuk.”

10 februari