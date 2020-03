Krasse uitspraak beloftentrainer Bellamy: "Anderlecht is 'a selling club'" PJC

14 maart 2020

07u50 0 Anderlecht "Het brein van Vincent zit op een ander niveau." In een interview met 'The Athletic' vertelt Craig Bellamy (40) hoe hij zijn job als beloftentrainer op Anderlecht beleeft.

Op vakantie had Craig Bellamy een telefoongesprek gemist. "'It was Vinnie.'" En dus belde hij terug.

Van het één kwam het ander. Slechts een paar dagen later tekende Craig Bellamy een driejarig contract bij de recordkampioen. Als beloftentrainer. Opvallend, want Bellamy stond destijds als speler - bij Manchester City was-ie een ploegmaat van Kompany - bekend als een enfant terrible. Maar kijk: het werkt. RSCA is tevreden over Bellamy.

Krasse uitspraak. De voormalige Welshe aanvaller zegt dat Anderlecht "'a selling club'" is. "Altijd geweest. Net zoals elke club in België of Nederland dat is. Met uitzondering van de hele Premier League, de grote twee uit Spanje en wat andere clubs is iedereen 'a selling club'. Je moet je plek kennen. En Anderlecht kan simpelweg niet leven van de Jupiler Pro League, hier zit het grote geld niet. Dus moet je verkopen."

Veel centen opbrengen

In die optiek heeft ook Bellamy een belangrijke rol: hij moet de jonge talenten optimaal klaarstomen, opdat ze veel centen opbrengen. "Dat is de simpelste manier om winst te maken. Het is niet realistisch om te denken dat je beloftevolle jongeren vijf jaar kunt houden. Die tijden zijn voorbij. Maar we moeten die spelers wel kansen geven. Dan blijven ze wél even."

Tegelijk vindt Bellamy dat Anderlecht zijn jeugd niet in de weg mag staan om hogerop te gaan als de mogelijkheid zich voordoet -doet de club overigens niet. "Als FC Barcelona komt, gaan we niemand blokkeren. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat de opvolging klaar staat. En we hebben ongelofelijke spelers binnen de jeugdwerking, dus..."

Dat Bellamy in onze hoofdstad werkt, zou niet zonder Kompany gebeurd zijn. Hun relatie is uitstekend. "Als mens is hij indrukwekkend. Meer dan zelfs. Ik vraag me af waar hij zijn energie haalt. Dan stuurt Vinnie me berichtjes om vier uur 's nachts. 'Wat denk je hiervan?' Ik vraag me af of hij wel slaapt. En hij speelt dan ook nog eens, hé. 'It's nuts'. Ik zag nooit iemand harder werken dan hij."

Bellamy besluit: “Het brein van Vinnie zit op een ander niveau dan wat ik ooit zag in het voetbal. Hij doet zeven dingen tegelijk. Met dan ook nog eens veel passie. Hij kwam terug omdat zíjn Anderlecht in de moeilijkheden zat. Het raakt hem persoonlijk." (PJC)