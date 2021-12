Koude oorlog met “motortje” als eeuwige schaduw of járenlange rivaliteit in het tennis: onze gezichten kiezen hun favoriete titanenstrijd uit de sportgeschiedenis

SportDe rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen bereikt in Abu Dhabi een absoluut hoogtepunt. Sport op het hoogste niveau lééft van zulke rivaliteiten . Denken we maar aan die tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, op de fiets. Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo in het voetbal. Of Roger Federer tegen Rafael Nadal op de tenniscourts. Maar welke epische titanenstrijd is voor onze journalisten en analisten nu de meest beklijvende uit de sportgeschiedenis, en waarom?

Chef voetbal Stephan Keygnaert: Justine Henin vs Serena Williams

“Verstappen vs Hamilton is een epische rivaliteit in een nog zeer vroeg stadium. Justine Henin vs Serena Williams is een járenlange rivaliteit geweest waarbij Justin ál die tijd – samen met de beste tenniscoach ooit, Carlos Rodriguez – telkens weer onder de nagels van Serena kon kruipen.”

“Het uitgestreken gezicht waarmee Henin en Rodriguez de strijd aangingen, was heerlijk om als journalist mee te maken. Hoe Justine in 2003 op Roland Garros het vertikte om toe te geven dat ze haar hand had opgestoken vlak voor een eerste service van Serena... En hoe in 2007 mama Williams briesend doorheen de tuin van het spelershome op de US Open stapte – na de nederlaag van Serena in de kwartfinale tegen Justine – en tierde: ‘Henin en Rodriguez bedriegen en intimideren al jarenlang’. Rodriguez, die een hele partij zonder gêne had zitten coachen, reageerde grijzend: ‘I am Manuel, I know nothing.’”

“Het was al die jaren een privilege én een plezier om te kunnen schrijven over de spanning tussen twee tenniskampioenen.”

Volledig scherm Justine Henin en Serena Williams. © BELGA

Nieuwsanker Maarten Breckx: Boonen vs Cancellara

“Ze hebben tien jaar lang samen de kasseiklassiekers gedomineerd, maar hebben door blessures en valpartijen eigenlijk maar één keer echt man tegen man en allebei in topvorm 1 op 1 tegen elkaar gestreden: in de Ronde van Vlaanderen van 2010. Een editie die nog altijd aan de ribben kleeft door mogelijke mechanische doping bij Cancellara. Die tikt op de Muur kort tegen z’n stuur, rijdt Boonen vanuit het zadel in de lastigste bocht uit het wiel en ligt aan de voet van de Bosberg een minuut voor. Dat kan eigenlijk niet. Het gezicht van Boonen trekt nog altijd bleek en gecrispeerd weg als je de term “motortje” laat vallen en ook Cancellara begint nog altijd te schuifelen als het thema wordt aangesneden. Ikzelf werkte toen ook net op de sportredactie van VTM, volgde vanaf dan twee jaar lang de koers voor VTM NIEUWS en heb de koude oorlog tussen die twee, die er meer was dan ze zelf zullen durven toegeven, van dichtbij meegemaakt.”

Volledig scherm Boonen en Cancellara tijdens de Ronde van 2010. © BELGA

Chef wielrennen Marc Ghyselinck: Tchmil vs Museeuw

“Ayrton Senna versus Alain Prost in Suzuka 1989. Michael Schumacher versus Damon Hill in Adelaide 1994. Opnieuw Schumacher versus Jacques Villeneuve in Jerez de la Frontera 1997. Het is alsof epische duels alleen in formule 1 plaatsvinden, althans: voor wat mijn herinnering betreft.”

“Maar er is natuurlijk ook wielrennen. We schrijven Parijs-Roubaix 1994, of hoe de onderhuidse rivaliteit tussen Johan Museeuw en Andrei Tchmil een gezicht kreeg. Andrei Tchmil die helemaal uit Chabarovsk in Siberië was gekomen om in België eeuwige wielerroem te vergaren. En daar zelfs de Belgische nationaliteit voor aannam. En Johan Museeuw die niet zinnens was om zijn plaats aan de top voetstoots aan Andrei Tchmil af te staan.”

“Dat culmineerde in een gevecht van man tegen man op de kasseien en in de modder van Parijs-Roubaix. Tchmil viel aan, Museeuw ging in de achtervolging en kilometerslang gunden beide renners elkaar geen centimeter. Soms naderde Johan Museeuw, soms reed Tchmil weer een beetje verder weg. Tot Museeuw brak. Hij of zijn nieuwe, experimentele Bianchi-fiets. Wie zal het zeggen? Meer dan een nederlaag voelde het voor Johan Museeuw als een vernedering. En Tchmil? Het zou duren tot zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen 2000 voor hij zich, na een jarenlange sfeer van opgepookte rivaliteit en vijandigheid, eindelijk een beetje Belg voelde.”

Volledig scherm Tchmil wint Parijs-Roubaix van 1994. © PHOTONEWS

Stijn Vlaeminck: Lemond vs Fignon

“Greg LeMond vs Laurent Fignon in de Tour de France van 1989. De afsluitende tijdrit in de Tour de France zou ik elke week kunnen herbekijken. Rekenen, secondenspel. Absolute topsport met een bloedstollende ontknoping. 8 seconden verschil na 3.285 kilometer. Heerlijke strijd die ik op het moment zelf niet heb meegemaakt. Daarvoor ben ik nog te jong. Later heb ik er wel veel over gelezen. Het radioverslag van wijlen Jan Wauters bleek ook legendarisch. Dat is wat topsport zo mooi maakt. En vooral: in die tijd was ook de laatste etappe van de Tour nog een échte etappe. Een rit waar ook nog over de gele trui kan beslist worden. Geweldig.”

Volledig scherm Fignon, LeMond en Delgado op het podium in Parijs in 1989. © Reuters

Lies Vandenberghe: Hellebaut vs Vlasic

“Als kind had ik een grote poster van Kim Clijsters op mijn kamer hangen en dan denk ik natuurlijk aan haar rivaliteit met Justine Henin, maar wat mij ook écht bijblijft als titanenduel: de hoogspringfinale op de Olympische Spelen in Peking. Tia Hellebaut tegen de Kroatische Blanka Vlasic, het ijskonijn. Een duel tussen twee grote vrouwen, letterlijk en figuurlijk, waar de hele wereld de adem voor inhield. Hoe Hellebaut meteen over 2m05 ging, dat was magisch. Ik herinner mij ook dat Vlasic eerder in de wedstrijd overliep van zelfvertrouwen en de andere springsters uit hun lood probeerde te slaan door een bij momenten irritant dansje op te voeren. Dat Hellebaut haar gouden plak dan met Kim Gevaert onder een Belgische vlag kon vieren in dat iconische Vogelneststadion maakte het helemaal af. Onvergetelijk.”

Volledig scherm Blanka Vlasic, Tia Hellebaut en Anna Chicherova. © BELGA

Marc Degryse: België vs Nederland (1994)

“In mijn eigen carrière heb ik nooit een grotere en meer intense rivaliteit ervaren dan die op het WK 1994 in Orlando tussen België en Nederland. Er was een voorgeschiedenis, met de uitschakeling van Oranje door onze Rode Duivels voor het WK 86 in Mexico, dat legendarische doelpunt van Georges Grün in De Kuip in Rotterdam, weet je nog wel? Daar was ik zelf niet bij, maar iedereen herinnert zich de beelden van de eenzame Leo Beenhakker in die lange tunnel. Veel eerder, toen ik nog een kleine jongen was, waren er de kwalificatiematchen voor München ‘74 geweest, met dat afgekeurde doelpunt van de vader van Gert Verheyen in Amsterdam. Het Oranje van Rinus Michels miste zo bijna het WK waarin het de wereld zou verbazen met het totaalvoetbal van Johan Cruijff en de zijnen.”

“Om maar te zeggen: België-Nederland, dat was wat in die tijd, hoor, de jaren ‘70 en ‘80 en ‘90, toen veel grote voetballers van boven de Moerdijk naar onze competitie konden worden gelokt. Rensenbrink, Haan, Geels, noem maar op. In Amerika waren er in ‘94 ook die hele speciale omstandigheden, een match om één uur ‘s middags bij veertig graden, niet normaal. Enkele dagen vooraf had ik in ons basiskamp in Orlando de Nederlandse tv op bezoek gekregen. Harry Vermeegen, zo’n mannetje die alles in het belachelijke trok. Hoe wij gingen spelen, wou ‘ie weten. Natuurlijk koos ik voor de rol van underdog, en hij maar lachen. Maar ik voorspelde wel dat we met 1-0 gingen winnen, wat uiteindelijk gebeurde. Philippe Albert scoorde, op een doorgekopte hoekschop van mij. Maar eerlijk, we hadden die dag een supersterke Preud’homme nodig, en héél veel hulp van de voetbalgoden. Alles ranselde Michel uit zijn kooi. Iedereen zat tot de laatste minuut op het puntje van zijn stoel, in het stadion, thuis voor de buis. En wij, de kleine Belgjes, wonnen!”

“Vier jaar later, ik was toen al gestopt als international, was er de 0-0 op het WK in Parijs, met de hommeles tussen Lorenzo Staelens en Patrick Kluivert. België-Nederland beroerde altijd de gemoederen. Laatst had ik het er nog over met Jan Mulder: zou het niet fijn zijn als er weldra nog eens zo’n duel op het scherpst van de snee zou komen, in de Nations League bijvoorbeeld? Dat soort duels, dat is het peper en zout van de voetballerij.”

Volledig scherm Philippe Albert schreeuwt het uit in Orlando. © Belga

Ook onze lezers deden heel wat inzendingen. Een paar voorbeelden:

Gino Denil en Kris Mees: Ali vs Frazier

“Muhammad Ali (Cassius Clay) tegen Joe Frazier. Door het gigantische verschil in stijl. Maar ook omdat het misschien de eerste keer was dat zo een kamp wereldwijd zoveel aandacht kreeg. Het gevecht van de eeuw, dat dankzij de televisie ook wereldwijd gevolgd werd. In het dagelijks leven hadden ze ongelooflijk veel respect voor elkaar. Voor de camera’s altijd grote show en in de ring waren het steeds legendarische wedstrijden op leven en dood.”

Volledig scherm Een iconische foto uit Ali vs Frazier. © AP

Wout Coppens: Borg vs McEnroe

“Björn Borg tegen John McEnroe op Wimbledon 1980. Ik was twaalf jaar en aan het scherm gekluisterd. Die week heb ik nog een tennisracket gekregen om een onbeduidende tenniscarrière te starten. Maar ik kon wel roepen en tieren als McEnroe. Dat wel.”

Volledig scherm McEnroe. © Popperfoto via Getty Images

Volledig scherm Borg. © Sports Illustrated via Getty Ima

Bart Delanghe: Lemond vs Fignon en Pogacar vs Roglic

Ik denk met veel plezier terug aan de duels op de fiets tussen Laurent Fignon en Greg LeMond of Primoz Roglic en Tadej Pogacar in de slottijdritten van de Tour van 1989 en 2020. Twee momenten om op het puntje van je stoel te gaan zitten. Onwaarschijnlijke en voor onmogelijk geachte omwentelingen werden daar mogelijk. De euforie bij de winnaars /de ontgoocheling bij de verliezers...het was tot in de huiskamers te voelen, te proeven. Zo’n scenario kan je vooraf niet schrijven...Heerlijk!”

Volledig scherm Roglic tijdens de, voor hem, vervloekte tijdrit in 2020. © AP

