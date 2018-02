Koude kunstjes voor onze drie Belgische snowboarders Thibault Spruytte

08 februari 2018

15u04 0 Onze snowboarders beginnen zaterdag aan hun kwalificaties op de Olympische Winterspelen. Seppe Smits is als wereldkampioen één van de favorieten voor een medaille. Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer maken hun debuut op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

Seppe Smits is dé man van de Belgische snowboardwereld. Hij wordt genoemd als één van de favorieten voor een medaille op de winterspelen in Zuid-Korea. Hij heeft al twee wereldkampioenschappen op zijn naam staan, maar dat is geen garantie op een goede prestatie. "Er zijn teveel factoren waar ik geen invloed op heb, zoals het weer. Op het WK waren er ook afwezigen, die er hier wel bij zijn. Ik wil gewoon dat het er allemaal zo clean mogelijk uitziet”, aldus Smits.

Sebbe De Buck greep net naast het podium op het WK Snowboard Slopestyle 2017 in Sierra Nevada. “In de eerste plaats ga ik voor een plek in de finale. Met mijn tricks moet dat zeker mogelijk zijn. Vanaf dat je in de finale zit, kan je alle kaarten op tafel gooien en er honderd procent voor gaan. In een finale kan alles", zegt De Buck. Uit dit filmpje blijkt dat hij zeker niet moet onderdoen voor andere atleten.

Stef Vandeweyer is met zijn 18 jaar de jongste van onze drie snowboarders. Zijn plek op de winterspelen werd een zekerheid na de aflassing van het laatste event in Laax, Oostenrijk. Hierdoor bleef hij op plaats 40 staan in de rangschikking en was hij de laatste atleet die een ticket kreeg voor de spelen. De jongeman uit Meerhout toont in deze beelden zijn kunstjes op de sneeuw.