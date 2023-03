Koppenberg ligt er slecht bij twee dagen voor de Ronde, maar organisator Flanders Classics maakt zich geen zorgen

Wil Jumbo zijn wielerspon­so­ring stoppen? Of is Jum­bo-Vis­ma zijn hoofdspon­sor ontgroeid?

Blijft Jumbo ook vanaf 2025 sponsor van de wielerploeg rond Wout van Aert? En is dat als hoofd- of als co-sponsor? Dat ligt momenteel op de onderhandelingstafel tussen de supermarktketen en ploegmanager Richard Plugge. Zijn wielerploeg wil nog groeien en dan is het de vraag of Jumbo daar nog inpast...