Koningspaar zet Belgische atleten in de bloemetjes

De huldiging op het Paleis is een jaarlijkse gebeurtenis, maar in een olympisch jaar is het natuurlijk nog een groter evenement. Alle olympiërs, paralympische atleten en atleten die op een EK of WK een medaille pakten, kregen een uitnodiging in de bus. In totaal tekenden 130 van hen deze morgen present, onder andere Nafi Thiam, Wout van Aert en Matthias Casse waren er, allemaal in dezelfde olympische outfit.