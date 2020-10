Kompany werkt samen met volleybalcoach Gert Vande Broek: “Ik betrek hem al anderhalf jaar actief in mijn traject”

Anderlecht“Elke coach die zichzelf wil ontwikkelen moet niet alleen naar z’n eigen sport kijken, maar gewoon ook naar mensen die ervaring hebben”, aldus Vincent Kompany (34). In het geval van de T1 van Anderlecht is dat bijvoorbeeld succesvol volleybalcoach Gert Vande Broek. “Ik betrek hem eigenlijk al anderhalf jaar bij mijn traject.”

Vande Broek is een grote naam in de Belgische sportwereld. De bondscoach van de Yellow Tigers werd meermaals coach van het jaar, pakte verschillende titels en bekers op clubniveau en is hoogleraar aan de KU Leuven. Met andere woorden: hij is een autoriteit wat betreft coaching, groepsdynamiek, leiderschap en motivatietechnieken.

Quote Heel zelden kom je mensen tegen die én lang betrokken zijn geweest in topsport én ook het academi­sche aspect van topsport hebben onderzocht. Dat vind ik heel interes­sant Vincent Kompany over Gert Vande Broek

Dat alles intrigeert Kompany. “Heel zelden kom je mensen tegen die én lang betrokken zijn geweest in topsport én ook het academische aspect van topsport hebben onderzocht. Dat vind ik heel interessant en daarom betrek ik Gert eigenlijk al anderhalf jaar in mijn ontwikkelingstraject. Niet enkel als coach, maar ook puur academisch. Om ook te gaan bekijken wat de wetenschap is achter coaching. Het is goed dat de club dat heeft ondersteund, maar eigenlijk hadden we het hier ook al een jaar geleden over kunnen hebben, hoor.”

Volledig scherm Kompany, op Neerpede. © Photo News

Zeker ook gezien de plotse en atypische start van zijn trainerscarrière, wil Kompany elke tool gebruiken om te groeien in zijn huidige rol. “De meeste coaches stoppen na hun actieve carrière een jaar of anderhalf jaar en gaan dan op pad om verrijkende, interessante mensen te ontmoeten. Ik heb die luxe niet gehad. Maar ik vind het belangrijk om in dialoog te gaan. Bill Belichick (coach van American Football-team New England Patriots, red.) vind ik bijvoorbeeld ook een fenomenale coach. Maar die woont in de Verenigde Staten, Gert zit in Leuven. Zoiets helpt natuurlijk ook.”

Vande Broek is een kennis van Anderlecht-bazen Wouter Vandenhaute en Karel Van Eetvelt. Zondag was hij ook van de partij in het Lotto Park voor Anderlecht-OHL.

Volledig scherm Vincent Kompany, hier tijdens Anderlecht-OHL. © BELGA

