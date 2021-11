Kompany: “We hebben karakter getoond in deze typische bekermatch”, Van Crombrugge: “Deze wedstrijd was niet om aan te zien”

Croky CupBloed, zweet en tranen. Anderlecht plaatste zich na een strafschoppenreeks tegen Seraing voor de kwartfinales in de Croky Cup. “Dit was een echte bekerwedstrijd”, reageerde coach Vincent Kompany.

Anderlecht kende een bijzonder moeizame start van de wedstrijd. “2-0 achter na een kwartier is niet goed. Maar we hebben nadien karakter getoond en vochten terug. We groeiden naarmate de wedstrijd vorderde”, bleef Vincent Kompany positief. “Het was een slagveld, het veld was ervoor gemaakt. Een echte bekerwedstrijd. En dan is het altijd mooi om met een overwinning naar huis te gaan.”

Paars-wit zette de scheve situatie hélemaal recht, maar gaf zijn 2-3-voorsprong wel uit handen. “We maken nog veel individuele fouten”, weet Kompany. “Maar we hebben we voldoende kansen gecreëerd en drie goals gemaakt. Het belangrijkste is dat we in de kwartfinales staan.”

Van Crombrugge: “Wedstrijd was niet om aan te zien”

Hendrik Van Crombrugge pakte de eerste penalty in de strafschoppenreeks en zag nadien Nadrani zijn elfmeter missen. “Als doelman ben je in zo’n penaltyreeks altijd mentaal in het voordeel. Omdat we weinig te verliezen hebben”, aldus Van Crombrugge. “Ik ben blij dat ik de eerste kon stoppen, zo kwam de druk bij de tegenstander terecht.”

Opvallend: Seraing zette in de reguliere speeltijd twee penalty’s om. “Zo hadden ze zeven strafschoppen in een wedstrijd, een primeur”, reageerde Van Crombrugge met een knipoog. “Uiteindelijk komen we 2-3 voor, maar geven we het nog weg. Ook moeten we zeggen dat onze eerste helft niet goed genoeg was.”

In het slot van de reguliere speeltijd en in de verlengingen wist Anderlecht nauwelijks doelgevaar te creëren. “Het was ondanks de zes doelpunten een heel gesloten match. De wedstrijd was absoluut niet om aan te zien. Maar een bekerwedstrijd moet je gewoon winnen en dat hebben we gedaan.”