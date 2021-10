Kompany over onnodige rode kaart Murillo: “Kan eigenlijk niet”

RSC AnderlechtAnderlecht-OH Leuven was een knotsgekke partij, zo zag ook Vincent Kompany aan de zijlijn. De coach van paars-wit vond z’n ploeg opnieuw een wedstrijd met twee gezichten spelen. “We moeten ons ervan bewust zijn dat een match 95 minuten duurt.” Ook doelman en matchwinnaar Hendrik Van Crombrugge stelde dat Anderlecht “zichzelf in de voet schoot”.

“Dit was een wedstrijd waarover veel te bespreken valt”, begon Vincent Kompany z'n analyse bij Eleven Sports. “We waren de hele match goed aan de bal - veel beweging, altijd gevaarlijk. Ook de counterpressing was goed, we probeerden de bal telkens meteen te heroveren. Maar een aantal afspraken wat betreft simpel verdedigen, is niet gevolgd. Als OHL de bal achterin rondtikte, werden we veel te gemakkelijk uitgespeeld. Op die manier brachten we onszelf in de problemen. Wij kunnen beter.”

Rode kaart Murillo

“We begonnen heel goed aan de tweede helft, alles leek te lukken. We moesten geduldig blijven doorgaan en dan zouden de kansen wel komen.” Maar toen plantte Murillo z'n elleboog in de borstkas van Dewaest - rood voor de Panamees, Anderlecht plots met z'n tienen. “Dit soort fases moet je meteen benoemen in de groep. Je mag zo hard werken als je wil, maar op die manier creëer je een situatie die voor geen enkele ploeg gemakkelijk is. Dat kan eigenlijk niet.”

Anderlecht slaagde er tegen OHL opnieuw niet in om zowel offensief als defensief een hele wedstrijd op de afspraak te zijn. “Tegen Gent - een sterke aanvallende ploeg - kregen we geen enkel schot tegen, tegen Club Brugge net hetzelfde. Tegen Club waren we ook offensief gevaarlijk, tegen Gent was dat wat minder. Maar het moet een en-en-verhaal zijn. We moeten ons ervan bewust zijn dat een match 95 minuten duurt. Dat is onze prioriteit.”

Volledig scherm © BELGA

Van Crombrugge: “Schieten ons weer in de eigen voet”

‘Mixed feelings’ bij Hendrik Van Crombrugge. De doelman werd de held voor Anderlecht met een penaltysave in het ultieme slot, maar kan er niet omheen dat het gelijkspel tegen OHL (opnieuw) een gemiste kans is. “De teleurstelling overheerst. We schieten ons vandaag weer in de eigen voet door de tegengoals makkelijk weg te geven. En dan was er nog de rode kaart voor Murillo.”

Volgens Van Crombrugge verloor de rechtsachter even zijn koelbloedigheid, maar hij wijst ook naar het provocerende gedrag van Sébastien Dewaest, die grif toegaf Murillo de rode kaart aangesmeerd te hebben. “Dat maakt alleszins geen deel uit van mijn voetbalfilosofie, maar we kennen allemaal Dewaest. Het maakt deel uit van zijn spel.”

Toch wil de RSCA-goalie het positieve onthouden na ‘een vermoeiende week’. “In Oostende hebben we onze veerkracht al getoond met tien man. En uiteindelijk hebben de voorbije drie matchen niet verloren. ‘t Was frustrerend vanavond, maar we nemen de goeie elementen mee.”

Volledig scherm Hendrik Van Crombrugge. © BELGA