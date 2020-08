Kompany mild na nieuwe puntendeling: "Spelers toonden persoonlijkheid, ben vooral trots" Thomas Lissens

29 augustus 2020

06u42 0 Anderlecht Het discours van Vincent Kompany was zeer positief na de 2-2 op Oostende. Ook al was RSCA opnieuw niet heel overtuigend. "Niet winnen is vervelend. Maar de spelers gaven me een basis om op te werken."

6 op 12. Met die oogst kan Anderlecht niet tevreden zijn, gezien het haalbare programma. Het positieve is dat RSCA zélf eens heeft teruggeknokt na een achterstand. "We komen achter door kleine, individuele foutjes. Dat kan gebeuren", aldus Kompany, die opnieuw opvallend mild bleef. "Ik ben vooral trots: mijn spelers hebben persoonlijkheid getoond. Oostende zette hoog druk, maar we zijn blijven voetballen."

Toch had Anderlecht het - vooral voor rust - niet makkelijk. "Er lagen echt wel ruimtes, maar voor de pauze hebben we die niet goed benut. Dat hebben we bijgestuurd. Onze remonte is pas na rust ingezet. Tau was gevaarlijk aan de bal, Doku ging keer op keer zijn tegenstander voorbij. De laatste pass was iets te slordig, maar dat hoort bij ons leerproces. We zijn het blijven proberen en ik bleef ook het gevoel hebben dat we die derde zouden maken. Dat die niet valt, is jammer. Maar niet meer dan dat."

Kompany vond dat zijn spelers hem een basis gaven om op voort te bouwen. "Op het einde speelden we met vier jongens van 18 jaar. Ze zijn voor mij door een vuur gegaan, daar ben ik trots op. Hier kan ik iets mee. Niet winnen is vervelend. Heel vervelend. Maar enkel de drie punten pakken is voor mij niet genoeg. Er moet ook iets voor gedaan worden... Het komt wel. Écht: het komt wel." (TLB)

