Kompany klaar voor Mechelen, Amuzu twijfelachtig Pieter-Jan Calcoen

15 februari 2020

Blessures blijven de actualiteit beheersen bij Anderlecht. Nu is Francis Amuzu onzeker. De vleugelaanvaller moest donderdag de training staken met last aan de quadriceps. Wel positief is dat Frank Vercauteren aanvoerder Vincent Kompany en Elias Cobbaut recupereert. Kemar Roofe en Nacer Chadli zijn er nog niet bij. “Misschien zijn ze volgende week inzetbaar”, was Vercauteren voorzichtig in zijn voorspellingen. Dat kun je hem niet kwalijk nemen: Roofe is out sinds de winterstage in Spanje, hij onderging gisteren nog een scan. Chadli sukkelt, net als Roofe, al weken met de kuit. (PJC)