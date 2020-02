Kompany en Cobbaut volgende week weer van de partij tegen Mechelen, Colassin hoogstwaarschijnlijk niet Pieter-Jan Calcoen

08 februari 2020

07u24 0

Wat positief is, is dat Vercauteren volgende week weer een beroep zal kunnen doen op zijn internationals Kompany en Cobbaut. Tot het laatste moment dacht Kompany eraan toch te spelen - op de MRI was geen letsel te zien -, maar omdat er toch wat spiermoeheid in de kuit aanwezig was, bleef hij langs de kant. “We wilden geen risico’s nemen. Maar ik verwacht dat Elias en Vincent tegen Mechelen weer erbij zullen zijn. Ze zullen kortbij zijn.”

Dat geldt hoogstwaarschijnlijk niet voor Colassin. De aanvaller traint al weken niet of nauwelijks door pijn aan de ligamenten van de enkel, maar raakte elke keer opnieuw opgelapt voor het weekend. Dat proces bereikt stilaan zijn einde. “We hebben het al ver getrokken”, zei Vercauteren. “Ik vrees dat het niet zo lang meer kan duren. Misschien speelt hij zelfs al niet meer op Mechelen. En nu heeft Antoine zich ook nog eens geblesseerd aan de hamstrings.” Een operatie van Colassin - en dus een onbeschikbaarheid van wellicht twee maanden - is voor Anderlecht een enorme tegenslag. “Hij heeft zijn belang bewezen.” Dat deed-ie ook op AA Gent, met alweer een goal - zijn derde. “We moeten oplossingen vinden.”

