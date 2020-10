Bingoal Gesponsorde inhoud Komen de hoogdagen van Lommel terug? Nieuwe partner Bingoal is er zeker van! Advertorial van Bingoal

01 oktober 2020

Oude liefde roest niet. Dat spreekwoord is ongetwijfeld het beste van toepassing op de hernieuwde samenwerking tussen de Belgische bookmaker Bingoal en voetbalclub Lommel SK. Na een eerste periode van sponsoring rond de eeuwwisseling, wordt Bingoal de komende 3 seizoenen Main Partner van de Limburgse club. Beide partijen zijn er zeker van dat de hoogdagen van Lommel SK op korte termijn terugkomen en dus gingen wij voor extra duiding te rade bij de CEO’s van beide bedrijven: Harm van Veldhoven van voetbalclub Lommel en Joeri Impens van Bingoal.

Heren: oude liefde roest dus niet? Zelfs niet na 20 jaar?

Joeri: “Helemaal juist (lacht). Bingoal was op het einde van de vorige eeuw, tussen 1996 en 2000, al partner van Lommel SK en dat was destijds een succesvolle samenwerking. Mijn vader leidde toen Bingoal, maar ik liep er toen al rond en kreeg er al veel van mee. Toen Harm en ikzelf een paar maanden geleden voor het eerst samen zaten, vond ik het geweldig dat Harm een ploegfoto én een oud truitje van Lommel had meegebracht waarbij ‘Bingoal’ op de rug van dat shirt prijkte. Het klikte meteen en het was bijzonder fijn om herinneringen op te halen. Pure nostalgie en jeugdsentiment.”

Harm: “Absoluut. Ik was nog wel gewoon speler bij Lommel en dus niet betrokken bij de sponsordeal, maar toch besefte ik uiteraard al hoe belangrijk goede sponsors zijn voor de continuïteit van een club. In het seizoen 1996-1997 was Bingoal er al bij en dat zal ik niet snel vergeten, want we eindigden destijds knap op de 5e plaats in de hoogste klasse. Daardoor mochten we in de zomer van ’97 zelfs Europa in. We speelden onder meer tegen een Noorse, Zweedse en Finse ploeg in de Intertoto Cup. Ik stond er toen niet vaak genoeg bij stil, maar ook al heb ik 13 jaar voor Lommel gespeeld en veel meegemaakt, dat waren toch tóptijden. Onvergetelijke momenten voor mij én voor alle Lommel-supporters.”

Waarom precies hebben jullie elkaar na al die tijd opnieuw gevonden?

Joeri: “Als aanbieder van sportweddenschappen hebben wij in het verleden geïnvesteerd in het lokale voetbal via boarding bij verschillende clubs. Maar de laatste jaren is onze aanpak veranderd en investeren we als bookmaker alleen nog in nieuwe partners die een verhaal hebben waarin we écht geloven. En eerlijk: bij Lommel SK zien we énorm veel potentieel. De deal tussen Lommel en de City Football Group die in mei werd bekrachtigd, is uiteraard een extra factor. City is een referentie en die samenwerking zorgt voor veel ambitie en groeimogelijkheden. Tussen 1996 en 2000 voetbalden jongens zoals Khalilou Fadiga, Timmy Simons en Mirek Waligora bij Lommel. Als je ziet welke talentvolle spelers Lommel nu al aantrekt in 1B, dan komen die gouden tijden ongetwijfeld op korte termijn terug.”

Harm: “Akkoord. We zijn uiteraard heel blij dat de City Football Group, eigenaar van onder meer Manchester City en New York City, voor een nieuwe impuls zorgde. Als je ziet dat we met Moreno nu zelfs een Colombiaans international binnenhalen, knijp je jezelf wel eens in de arm (lacht). Maar desondanks is het voor een club als Lommel ook belangrijk dat de lokále verankering wordt verzekerd. Eigenheid is heel belangrijk, ook wat betreft de commerciële partners. Iedereen weet wat hier allemaal is gebeurd vorig seizoen onder onze vorige eigenaar. Als CEO ben ik daarom vooral blij dat de stabiliteit terug is in onze club en dat een partner als Bingoal mee op de kar springt. Bingoal is als Belgische bookmaker een gevestigde waarde en een bedrijf dat in het verleden al meermaals heeft bewezen dat het partnerships afsluit voor de lange termijn.”

Hoe zal de samenwerking zichtbaar zijn de komende jaren?

Harm: “Op vrijdag 11 september speelden we voor het eerst met Bingoal op onze wedstrijdshirts en die eerste match sloten we alvast winnend af. Het werd 3-2 tegen Lierse (lacht). De fans zijn uit nostalgische overwegingen trouwens ook héél enthousiast over de terugkeer van Bingoal!”

Joeri: “Bingoal zal de komende drie jaar trouwens niet alleen te zien zijn als front-of-shirt sponsor, maar ook op het trainingsmateriaal en op het trainingspak van alle spelers. Er is trouwens ook een optie voorzien om de samenwerking nog met een jaartje te verlengen. Aangezien de communicatie en samenwerking met Lommel als club nu al optimaal verloopt, zijn we inderdaad vertrokken voor een stabiele en mooie rit. We gaan ervan genieten.”

Geloof jij dat Lommel kampioen kan worden in tweede klasse?

