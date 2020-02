Bingoal Gesponsorde inhoud Kom voorbereid aan de start van het klassieke voorjaar! Aangeboden door Bingoal

19 februari 2020

De voorbereidingskoersen zijn bijna achter de rug. Het is aftellen naar de Omloop. Eindelijk weer koers op Vlaamse wegen. We snakken met z’n allen naar het geluid van ratelende kettingen, piepende remmen, het enthousiast joelend publiek en de helikopters die boven de renners zwermen. Laat maar komen, die koers. Wij kozen voor u alvast drie leuke plekken uit om volgende zaterdag het Vlaamse voorjaar in stijl in te zetten.

#1. Het Kuipke in Gent

Wil je niet wachten op de passage van de renners op jouw favoriete helling of kasseistrook? Dan moet je zaterdagochtend naar de Arteveldestad. Drie jaar geleden verhuisde de teampresentatie en de start van de Vlaamse openingsklassieker van het Gentse Sint-Pietersplein naar de legendarische wielerpiste aan het Citadelpark. Je kan er de hele morgen kuieren tussen de ploegbussen van zowel de dames- als de herenteams. De iets meer fervente fans gaan op zoek naar een handtekening van of een selfie met hun favoriete renner. Tussendoor kan je terecht in de wielertempel zelf. Sporza-coryfee Michel Wuyts stelt er één voor één de ploegen voor en zorgt ongetwijfeld voor een aantal geanimeerde gesprekjes met onze wielerhelden. Niet onbelangrijk: de toegang op binnenplein van ‘t Kuipke is gratis.

Tip: kom op tijd om niets te missen. Al vanaf 8u is er voldoende bedrijvigheid, om 8u45 start de officiële presentatie van de teams. De heren starten om 11u35, de dames exact acht minuten later.

Onze horeca-tip: Café De Karper op de hoek van de Kortrijksesteenweg en de Charles de Kerckhovelaan. Op amper 400 meter van de ingang van ‘t Kuipke vind je het café van Ronie Keisse, vader van Deceuninck-Quick.Stepprof Iljo. De Karper ademt koers en ter gelegenheid van de Omloop kan je er terecht vanaf 9u. “Ontbijt-café in de ochtend, tv-café in de namiddag.”

#2. Haaghoek-Leberg

Meteen op zoek naar de échte actie? Dan moet je naar de Haaghoek, een 1700 meter lange kasseistrook in het Brakelse. Sinds 2011 passeren de heren hier maar liefst drie keer. Je voelt de spanning toenemen naarmate de wedstrijd vordert. Gaat het er in het peloton bij een eerste passage (na amper één uur wedstrijd) wellicht nog rustig aan toe, dan neemt de nervositeit bij de tweede doorkomst snel toe. Bij de derde en laatste passage wordt de finale ingeluid. Als het nog niet gebeurd is, wordt daar het kaf van het koren gescheiden. Leuk extraatje: op het einde van de Haaghoek draait het peloton links de Leberg op. De combinatie van de kasseien met deze fraaie helling, maakt dit duo tot een unieke plek. Tussen de passages van de heren door, dokkeren ook de dames een keertje over de kinderkoppen.

Tip: Als je absoluut ook de finish live wil zien, wacht dan niet tot de laatste passage vooraleer te vertrekken naar Ninove. Want dan Is de kans reëel dat je je onderweg hopeloos vastrijdt in het verkeer.

Onze horeca-tip: Café De Hengst, Twaalfbunderstraat 53 in Brakel. Na een dagje stappen in de Haaghoek en de Leberg is Café De Hengst, iets minder dan 3 kilometer verderop, een ideale afsluiter. De Hengst is een bruine kroeg die rust, gezelligheid, authenticiteit en koers uitstraalt en situeert zich op de top van de Valkenberg, nog zo’n kuitenbijter in de Vlaamse Ardennen.

#3. Muur van Geraardsbergen

Een andere aanrader om het Belgische wegseizoen in te zetten: na de start in Gent heb je tijd zat om naar Geraardsbergen te pendelen en je een mooi plekje op de Muur te bemachtigen. De Muur, dat ís koers. Pure heroïek die zijn gelijke niet kent. De Muur is een monument, sinds 1995 zelfs letterlijk. Tot 2011 was de Kapelmuur dé scherprechter van de Ronde van Vlaanderen. Tot organisator Flanders Classics besliste om het parcours te hertekenen. Maar sinds 2018 heeft de Muur zijn plek in volle finale van een klassieker opnieuw ingenomen, met name in de Omloop. De Muur is dit jaar de 12de van 13 hellingen en situeert zich op 17 kilometer van de finish in Ninove. Daarna volgt alleen nog de Bosberg.

Tip: Wil je de combinatie “start-Muur” uitbreiden met een extra doortocht van de renners, dan kan je het peloton tussendoor ook nog over de kasseien van de befaamde Paddestraat (na 117 km) zien dokkeren. Perfect haalbaar zonder je tot zotte te dingen te laten verleiden in het verkeer.

Onze horeca-tip: Bar Gidon, Markt 11, Geraardsbergen. Als de laatste inspanningen geleverd zijn, kan je in Bar Gidon, bij ex-renner Fredje Penne, terecht voor een warme kop koffie of iets hartigs. Sinds vorig jaar is dit trouwens een officieel supporterslokaal van Remco Evenepoel geworden. De club werd ‘R.EV 1703’ gedoopt.

