KOERS KORT. Nizzolo overtreft zichzelf in heuvelkoers - Regen spelbreker in slotrit Ronde van Vlaams-Brabant

David van der Poel wint ingekorte slotetappe, Tomas Kopecky pakt eindzege

David van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Vlaams-Brabant, met start en aankomst in Rillaar, gewonnen. De 29-jarige Nederlander haalde het na 122,4 kilometer in een sprint met een omvangrijke kopgroep. Vito Braet legde beslag op de tweede plaats voor Brent Clé. Leider Tomas Kopecky behoorde ook tot de vluchters en werd 9de, hij is verzekerde zich zo van de eindzege. De 21-jarige Tsjech telt in het eindklassement 7 seconden voorsprong op Vincent Van Hemelen en Vito Braet.

Nizzolo overtreft zichzelf in Spaanse heuvelkoers

De Italiaan Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka NextHash) heeft zondag het Circuito de Getxo gewonnen, een Spaanse eendagskoers van het niveau 1.1. Na een lastige wedstrijd finishte de Europese kampioen als eerste bovenop de finishhelling.

Een groot deel van het peloton van de WorldTour-klassieker Clasica San Sebastian stond een dag later weer aan de start van het Circuito de Getxo, een erg heuvelachtige wedstrijd van 193 kilometer die eveneens in het Baskenland werd afgewerkt. De start lag in Bilbao, de aankomst op een pittige helling in havenstad Getxo.

Een gevaarlijke vlucht van elf renners, met daarin onder meer Matej Mohoric (zaterdag nog tweede in San Sebastian) en Matteo Trentin, kleurde een groot deel van de wedstrijd. Niet toevallig overleefden Sloveens kampioen Mohoric en voormalig Europees kampioen Trentin het langste, tot twintig kilometer voor de aankomst. Maar dan kwam een eerste groep achtervolgers aansluiten, waarin Bora-hansgrohe erg actief was.

Na een aanval van de Zuid-Amerikanen Abner Gonzalez en Santiago Buitrago vormde zich een kopgroep van zeven, met daarbij verder ook Giulio Ciccone, Giovanni Aleotti, Alessandro Covi, Ide Schelling en Giacomo Nizzolo, die ondanks alle beklimmingen wist te overleven. In de sprint bergop die volgde, legde de 32-jarige Italiaan er met gemak zijn landgenoot Aleotti (2e) en de Colombiaan Buitrago (3e) op.

Het is dit seizoen de derde zege voor Nizzolo, die vooral geboekstaafd staat als sterke sprinter. Eerder dit jaar spurtte hij naar winst in de dertiende etappe van de Ronde van Italië en in de Clasica de Almeria.

Regen is spelbreker: slotrit Ronde van Vlaams-Brabant ingekort

De allerlaatste etappe van de 24e Ronde van Vlaams-Brabant werd zondag na overleg door de organisatoren en de wedstrijdleiding ingekort met drie ronden, vanwege de hevige regenval in Rillaar.

De slotetappe van de rittenkoers werd om 13u30 op gang geschoten voor de voorziene 12 ronden. De hevige regenval in en rond Rillaar, waar de slotrit plaats had, zorgde er echter voor dat de beslissing genomen werd om de aan gang zijnde koers in te korten met drie ronden of zowat 40 kilometer. De renners komen hierdoor aan ongeveer 122 wedstrijdkilometers.

Volledig scherm Tomas Kopecky begint als leider aan de slotrit, Thibau Nys won eerder deze week twee ritten. © GOYVAERTS/GMAX AGENCY