KOERS KORT. Nieuwe Oostenrijkse ploegmaat voor Van Avermaet, Naesen en co

Tennis Ysaline Bonaventu­re spreekt over de moeilijke momenten op tenniscir­cuit: “Me al vaak afgevraagd of ik niet beter een job in België zou zoeken”

17 augustus Ysaline Bonaventure (WTA 128) verloor gisteren haar eerste ronde van het WTA 125-toernooi in Chicago van de Amerikaanse Claire Liu (WTA 105) in twee sets (6-3 en 6-2). Achteraf was de Luikse op sociale media openhartig over haar moeilijkheden op het circuit. “...”