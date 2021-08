KOERS KORT. Cavagna blijft bij Deceuninck-Quick.Step - Tuur Dens tweede in de scratch op EK baanwielrennen voor beloften

Tuur Dens tweede in de scratch op EK baanwielrennen voor beloften

Tuur Dens heeft vanavond, op de tweede dag van het Europees kampioenschap baanwielrennen voor beloften en junioren in het Nederlandse Apeldoorn, de zilveren medaille behaald in de scratch voor beloften. Hij moest enkel de Portugees Rodrigo Caixas voor laten gaan. Het brons was voor de Tsjech Daniel Babor.

Op de eerste dag van het EK pakte Marith Vanhove ook al een zilveren medaille. Dat in de scratch voor junioren. Bij de mannen beloften slaagden Brent Van Mulders, Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden en Tuur Dens zich erin te kwalificeren voor de eerste ronde van de ploegenachtervolging. Zij moeten donderdag aan de bak tegen de Italianen.

Tuur Dens reed ‘s avonds ook nog de finale in de scratch. Van bij de start volgde daarin de ene aanvalspoging de andere op. Onze landgenoot sloop mee in een aanval met vijf renners op 43 ronden van het einde. Die kopgroep bestond naast Tuur Dens ook nog uit de Nederlander Vincent Hoppezak, de Tsjech Daniel Babor, de Brit Oscar Nilson en de Portugees Rodrigo Caixas. Die laatste twee versnelden opnieuw, maar op 18 ronden van het einde smolt alles opnieuw samen. Caixas bleek oppermachtig en won op overtuigende wijze. Dit met zelfs één ronde voorsprong op de rest. In een sprint voor de zilveren medaille haalde Dens het makkelijk van Babor.

In de afvalling junioren kwam Inias Leten nog voor de eerste sprint met nog enkele andere renners ten val. Na een korte neutralisatie kon hij weer op weg. Leten kon enkele keren nipt de eliminatie vermijden tot hij er toch als elfde uit moest. De Tsjech Matyas Koblizek is de nieuwe Europese kampioen. De Rus Dmitrii Dolzhikov en de Pool Domoinik Ratajczak vergezelden hem op het podium.

Eerder op de dag werd Lani Wittevrongel in de achtste finales van de sprint voor meisjes junioren uitgeschakeld. Wittevrongel moest de duimen leggen voor Alla Biletska uit Oekraïne. De finale in deze discipline volgt op donderdag. Diezelfde Lani Wittevrongel reed ook de afvalling. Daarin legde ze beslag op de 14e plaats. Het goud ging daarin naar de Russische Alina Moiseeva, die de Italiaanse Sara Fiorin kon afhouden. De bronzen medaille was voor de Duitse Lana Eberle.

Katrijn De Clercq reed de scratch bij de vrouwen beloften en finishte knap als vijfde. De Europese titel ging naar de Nederlandse Maike van der Duijn. Zij hield de Portugese Maria Martins en de Italiaanse Martina Fidanza af.

Marijn van den Berg snelt naar tweede zege

Marijn van den Berg heeft zijn tweede ritzege beet in de Ronde van de Toekomst. De Nederlander snelde na 150,7 kilometer van Tomblaine naar Bar-sur-Aube naar de zege. Hij haalde het voor zijn landgenoot Mick van Dijke en de Italiaan Luca Colnaghi. Van Dijke blijft na vijf etappes leider.

De Deen Sebastian Kolze Changizi, de Oostenrijker Maximilian Schmidbauer, de Canadees Thomas Schellenberg, de Fransman Louis Coqueret en de Sloveen Aljaz Jarc reden maximaal 4:15 weg uit het peloton, waarin de Nederlandse ploeg controleerde.

Onder impuls van de Belgische nationale ploeg en Groot-Brittannië werd in het tweede wedstrijddeel, met meer heuvels, het tempo de hoogte ingejaagd. Ook vooraan moest dus een tandje bijgestoken worden: Schmidbauer, Schellenberg en Coqueret vlogen er af.

Het duo vooraan had op het eind het parcours in het voordeel, het ging grotendeels in dalende lijn richting finish,en dus was het alle hens aan dijk in het peloton in de slotfase. Pas in de slotkilometer werden de vluchters opgeraapt en in de sprint klaarde Van den Berg de klus, goed voor zijn tweede ritzege na de waaierrit van maandag.

Arnaud De Lie finishte als veertiende. In de stand is hij vijfde, op 53 seconden van Van Dijke. Vanaf donderdag duiken de beloften de echte bergen in, met 2.750 hoogtemeters en vijf gecategoriseerde cols onderweg, drie van derde categorie en tweemaal de Côte de la Combe in de finale.

Arnaud De Lie.

Cavagna blijft Deceuninck-Quick.Step trouw

Rémi Cavagna (26) heeft z’n aflopende contract bij Deceuninck-Quick.Step verlengd tot eind 2023. De Franse kampioen op de weg komt sinds 2017 uit voor de ploeg van Patrick Lefevere, die hem overhevelde van de intussen ter ziele gegane opleidingsploeg. In die periode won Cavagna onder meer een rit in de Vuelta en werd hij zowel op de weg als tegen de klok Frans kampioen.

Gall verlaat DSM ondanks lopend contract

AG2R Citroën heeft zich voor de volgende twee seizoenen versterkt met Felix Gall (23). De Oostenrijker komt over van Team DSM, ondanks een lopend contract. “Ik had iets nieuws nodig na vijf jaar in dezelfde structuur”, verduidelijkt Gall z'n overstap. De juniorenwereldkampioen van 2015 is de volgende in het rijtje renners dat de deur van Team DSM vroegtijdig achter zich dichttrekt, na onder meer Marcel Kittel, Warren Barguil en Tom Dumoulin. Mogelijk volgt ook Ilan Van Wilder binnenkort z'n voorbeeld.

