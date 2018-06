KOERS KORT 20/06: Quick.Step viert in Adriatica Ionica - Van Avermaet verbindt toekomst niet langer aan BMC MG/TLB

20 juni 2018

07u29 7

Quick.Step-Floors wint ploegentijdrit, Elia Viviani eerste leider

Quick-Step Floors heeft de eerste etappe in de Adriatica Ionica (cat. 2.1), een nieuwe rittenwedstrijd in Italië, gewonnen. In een ploegentijdrit van 23,3 kilometer tussen Ciclabile del Piave en Lido di Jesolo was de Belgische WorldTour-formatie 14 seconden sneller dan Team Emirates. Trek-Segafredo werd op 16 seconden derde.

De Italiaan Elia Viviani kwam als eerste van Quick-Step over de meet en is de eerste leider. Samen met de Deen Kasper Asgreen, de Colombiaan Alvaro Hodeg, de Brit James Knox, de Italiaan Davide Martinelli, de Ecuadoraan Jhonatan Narvaez en de Nederlander Niki Terpstra werkte hij de opdracht af in 25 minuten en 28 seconden, goed voor een gemiddelde van 54,895 kilometer per uur. Het is voor Quick.Step al de 39e zege van het seizoen. Geen WorldTeam doet beter.

Morgen brengt de tweed cetappe het peloton over 152,5 kilometer van Lido di Jesolo naar Maser. De eerste editie van de Adriatica Ionica eindigt zondag in Trieste.

Uitslag 1ste rit:

1. Quick-Step Floors de 23,3 km in 25:28

2. Team Emirates (VAE) op 0:14

3. Trek-Segafredo (VSt) 0:16

4. Dimension Data (ZAf) 0:34; 5. Gazprom-RusVelo (Rus) 0:38; 6. Bahrain Merida (Bhr) 1:08; 7. Italië 1:16; 8. Sangemini-MG.Kvis (Ita) 1:17; 9. Androni Giocatelli-Sidermec (Ita) 1:18; 10. Bardiani-CSF (Ita) 1:22.

Yves Lampaert wil Belgische titel tijdrijden verlengen

Morgen vindt in het West-Vlaamse Anzegem het Belgisch Kampioenschap tijdrijden plaats. De mannen elite krijgen er een snel parcours van 43,2 kilometer onder de wielen geschoven, met daarin enkele stroken vals plat. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) was vorig jaar de beste in het drukkend warme Chimay, waar hij Victor Campenaerts (Lotto Soudal) op 38,1 kilometer 17 seconden aan de broek smeerde. Campenaerts kwam in Chimay ten val en is op revanche beslist, maar Lampaert is er op gebrand op om zijn titel te verlengen.

"Ik ga opnieuw voluit voor de titel. Campenaerts is zeker en vast een grote concurrent, net als Nathan Van Hooydonck en Laurens De Plus, maar ik geef mezelf toch ook weer een mooie kans", verklaarde de winnaar van Dwars door Vlaanderen. "Ik reed dit jaar tweemaal in competitieverband op de tijdritfiets. Een eerste keer was dat in de Ronde van de Algarve, waar ik 23e werd. In Parijs-Nice werd ik 26e. Dat zijn niet de beste resultaten, maar een Belgisch kampioenschap kan je met die wedstrijden niet vergelijken. De tegenstand in de titelstrijd is niet zo groot. Vorig jaar was het echt snikheet in Chimay. Donderdag geven ze mildere temperaturen. Ik kan niet zo goed tegen de hitte, dus dat speelt wel in mijn voordeel. Ik verkende het parcours al. En dat ligt me. Ik kijk heel gemotiveerd uit naar donderdag."

Tom Devriendt opent om 15u02 de debatten. Titelverdediger Lampaert start er om 18u04 aan, twee minuten na uitdager Campenaerts.

An-Sophie Duyck gaat voor vijfde opeenvolgende tijdrittitel

Na Hooglede (2014), Mol-Postel (2015 en 2016) en Chimay (2017) wil Ann-Sophie Duyck (Cérvélo-Biglia) morgenmiddag in Anzegem haar vijfde opeenvolgende Belgische titel tijdrijden pakken bij de vrouwen elite. Als ze dan al tegenstand moet verwachten, dan komt die wellicht van Lotte Kopecky, Isbaelle Beckers of Julie Van De Velde. Zij stonden al eens met Duyck op het podium, maar de 30-jarige West-Vlaamse eiste altijd het hoogste schavotje op.

"Iedereen gaat er maar van uit dat ik mijn titel zal verlengen, maar winnen is niet zo simpel hoor. Op zo'n dag moet alles meezitten. Een stuurfout of mechanisch defect kan ervoor zorgen dat het niet loopt zoals het hoort", verklaarde Duyck. "Als je vier maal op rij Belgisch kampioene wordt, is het vrij logisch dat je getipt wordt als de te kloppen vrouw. Ik moet nu eenmaal met die druk kunnen omgaan."

"Ik ken het parcours. Anzegem ligt niet zover van waar ik woon. Ik was er tijdens de persvoorstelling ook bij en kreeg toen al een glimp te zien van het traject. Het is een parcours voor echte tijdrijders. Er moet de volledige afstand spanning op de benen gezet worden. Eigenlijk is tijdrijden de puurste discipline van het wielrennen. Knokken tegen jezelf en alles geven. En ja, dat ligt me nu eenmaal heel goed, zodat ik toch wel op een vijfde opeenvolgende titel hoop."

Virginie Soenen begint om 13u50 als eerste aan de 28,2 kilometer. Ann-Sophie Duyck start als laatste om 14u36.

Wegen Van Avermaet en BMC scheiden

De kans dat Greg Van Avermaet zijn toekomst van BMC laat afhangen, wordt met de dag kleiner. In een interview met wielerwebsite Cyclingnews zegt hij: "Ik heb lang gewacht om te zien of dit team zou blijven. Ik zie nu niets bijzonders. Ik kan niet lang meer wachten." Van Avermaet zegt vóór de Tour met de naam van zijn nieuwe ploeg te zullen komen. Hij wenst BMC het beste. "Laten we hopen dat ze iets vinden. Zelfs als ik er niet meer ben." Van Avermaet laat zijn keuze van sportieve garanties afhangen, dat hij een kopman kan zijn in de klassiekers en dat hij daarvoor goed omringd zal zijn met ploegmaats. "Er zijn een paar opties." Het financiële zal daarbij niet de hoofdrol spelen, zegt hij.

Campenaerts wil absoluut tweede tijdrittitel: "Enkel de eerste plaats telt"

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) wil morgen een gooi doen naar zijn tweede Belgische tijdrittitel. De regerend Europees kampioen veroverde de nationale titel al eens in 2016, vorig jaar strandde hij na een valpartij op zeventien seconden van Yves Lampaert (Quick-Step Floors). Het parcours in Anzegem bevat drie ronden van 14,4 kilometer.



"Ik voel me de beste tijdrijder van België en ik wil dat graag verzilveren met een nieuwe driekleur", legde Campenaerts uit. "Vorig jaar greep ik jammer genoeg naast mijn tweede opeenvolgende titel, mede door een valpartij. Omdat ik enkele weken later Europees kampioen werd, was ik in staat om dat snel te vergeten. Deze week krijg ik een nieuwe kans om Belgisch kampioen tijdrijden te worden en ik ga opnieuw voluit voor die titel. De eerste plaats is de enige die donderdag telt voor mij."



"Het BK is een schaarse gelegenheid om een lange tijdrit af te werken", vervolgde de Antwerpenaar. "Ik ga vandaag twee uur achter de brommer trainen op het parcours en donderdagvoormiddag staat nog een verkenning gepland. Ik heb vernomen dat het een snel parcours is in Anzegem, maar toch met een aantal lastige stroken vals plat. Ik ben blij dat te horen. Het is een iets lastiger parcours waar de snelheid toch hoog zal liggen waardoor aerodynamica van belang is, maar waar je gewicht ook een rol speelt. Ik ben een kleine tien kilo lichter dan Yves Lampaert en dan is het zeker niet in mijn nadeel wanneer er enkele stroken vals plat op het parcours liggen. Ik ben heel goed uit de Dauphiné gekomen en voel me schitterend. Ik heb veel zin om donderdag alles op alles te zetten."



"De vorige twee edities ging het telkens tussen Yves Lampaert en mij in de strijd om de titel en ook dit jaar zal hij mijn grootste concurrent zijn", besloot Campenaerts. "Ik tip op de volgende top drie: ik op de eerste plaats, Yves Lampaert op plaats twee en Thomas De Gendt op de derde plaats. Ik denk dat we de tijdrit in ongeveer 52 minuten zullen afleggen. Ik hoop om bij het laatste tussenpunt een geruststellende voorsprong te hebben, maar ik denk dat het net als de vorige twee jaar heel spannend zal zijn. En dat is enkel maar mooi voor de sport. Ik kijk er alvast naar uit om me te tonen voor familie en supporters."