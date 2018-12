Koen Naert: “Ik ben een sportman, dus ik wil Sportman van het Jaar worden” Zaterdag verkiezing Sportman van het Jaar Valerie Hardie

20 december 2018

10u03 0 De zilveren medaille van Bart Swings op de Winterspelen van Pyeongchang leidde een uitzonderlijk sportjaar in voor de Belgen. Wordt de snelschaatser daar zaterdag voor beloond of gaat Koen Naert met de trofee van Sportman van het Jaar aan de haal? De verpleger schonk België na 47 jaar wachten weer Europees goud op de marathon. Maar of dat volstaat om Eden Hazard af te houden?

Wat u mogelijk weet: Koen Naert (29) greep in augustus Europees goud op de marathon in een nieuw kampioenschapsrecord. Wat u mogelijk niét weet: drie jaar eerder had Atletiek Vlaanderen hem bij het huisvuil gezet, aan Waalse kant kreeg Naert wél een contract.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN