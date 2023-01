Kobe Goossens boekt in de regen van Mallorca eerste profzege: “Dankzij crossverleden zit hij zelfs op een spekglad wegdek zelfzeker op zijn fiets”

De dorpsgenoot van Niels Albert en Sven Nys in Tremelo was tot zijn twintigste voltijds crosser, maar bleek op de weg en zeker tijdens lange beklimmingen beter tot zijn recht te komen. “Mijn zwakke plek is korte en explosieve inspanningen zoals sprintjes bergop. Dan heb je in de cross niet veel te zoeken.”

Parijs-Nice

Ook op de weg is explosiviteit een belangrijk wapen. Als Goossens een koers zou winnen, moest hij de sterkste zijn van een vluchtgroep door alleen aan te komen. In Mallorca was zijn solo een kleine twintig kilometer lang. “Kobe is altijd erg goed in het begin van het seizoen. Ook vorig jaar reed hij hier drie keer in de top tien en toen Rui Costa woensdag won, was Kobe als ploegmaat de tweede sterkste man in koers. Elke poging tot tegenaanval van Soudal-Quick.Step werd door Kobe geneutraliseerd”, duidt Visbeek. In de Trofeo Andratx werden de rollen bij de Waalse ploeg omgedraaid. ‘Je moet erin geloven Kobe, je bent echt sterk!’, had Rui mij vooraf ingepeperd.”