Kimi Räikkönen (41) zet na dit seizoen punt achter Formule 1-carrière: “Het is tijd voor nieuwe dingen”

“Dit is het. Dit wordt mijn laatste seizoen in de Formule 1", klonk het op sociale media. “Dit is een beslissing die ik afgelopen winter al genomen heb. Het was geen gemakkelijk besluit, maar na dit seizoen is het tijd voor nieuwe dingen.”

“Hoewel het seizoen nog bezig is, wil ik mijn familie, al mijn teams en iedereen die betrokken was bij mijn racecarrière bedanken. Dat geldt in het bijzonder voor al mijn geweldige fans, die me altijd gesteund hebben. Het hoofdstuk Formule 1 is straks voorbij, maar er is veel meer in het leven. Daar wil ik van genieten.”

Räikkönen reed in 2001 in een Sauber zijn allereerste grand prix. Daarna maakte de Fin de overstap naar McLaren, om vervolgens van 2007 tot en met 2009 voor Ferrari uit te komen in de koningsklasse. In zijn eerste jaar in Italiaanse dienst werd Räikkönen wereldkampioen. Het bleek achteraf zijn enige wereldtitel te zijn.

Na een korte uitstap naar het rally rijden maakte de Fin in 2012 zijn rentree in de F1, ditmaal voor Lotus. Lang duurde het niet voordat hij in 2014 weer terugkeerde in de rode Ferrari. Tot en met 2018 reed hij weer voor de Italiaanse renstal, waarna hij de overstap maakte naar Alfa Romeo. Voor dat team zal hij zijn carrière ook eindigen.

Räikkönen won in zijn carrière 21 keer een grand prix, finishte 103 keer op het podium en startte 18 keer vanaf pole. Zijn laatste overwinning boekte Räikkönen in 2018, toen hij de snelste was in de Verenigde Staten.

Volledig scherm © Photo News