KIJK. “Zelfs de mama van de doelpuntenmaker kreeg klappen”: match in vierde provinciale ontaardt in ware knokpartij met liefst 6 (!) rode kaarten

GentTrieste taferelen in vierde provinciale. Het duel tussen F.C. Dampoort en S.K.V. Oostakker ontaardde helemaal toen de bezoekers in het slot een penalty scoorden. Na knokpartijen op het veld deelde de scheidsrechter liefst zes rode kaarten uit. De wedstrijd werd stopgezet.

KIJK. 6 keer rood: wedstrijd in 4de provinciale ontaardt helemaal

F.C. Dampoort en S.K.V. Oostakker stonden vandaag tegenover elkaar in vierde provinciale. Een topper tussen de eerste twee in de stand. De bezoekers kregen bij een 0-0-stand in het slot een penalty, en toen gingen de poppen aan het dansen. Eén van de spelers van F.C. Dampoort probeerde de penaltystip kapot te maken, maar dat mocht niet baten. De penalty ging tegen de netten, waarna de situatie volledig escaleerde. Terwijl de spelers van S.K.V. Oostakker met elkaar gingen vieren, snelden enkele spelers van de thuisploeg naar hen. Op beelden is te zien hoe enkele rake klappen worden uitgedeeld. De scheidsrechter toonde nog zes rode kaarten en zette uiteindelijk ook de wedstrijd stop. De politie kwam ter plaatse en de bezoekers werden onder begeleiding weggebracht.

Furkan Sag, voorzitter van F.C. Dampoort Gent, deed na afloop zijn verhaal. “Het is zeer triestig wat er daar gebeurd is. Voor beide ploegen. Het was inderdaad een belangrijke wedstrijd waarbij de eerste tegen de twee in de stand speelde, maar bij aanvang verliep alles rustig. De twee ploegen kwamen samen het plein op om de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te herdenken. Ook het grootste stuk van de wedstrijd verliep sportief en kalm.”

“Op het einde van de wedstijd was het nog steeds 0-0 en kreeg Oostakker een penalty. De potjes kookten over bij beide ploegen en mijn spelers werden beledigd. Na de penalty kreeg een van mijn spelers een mep en dan volgde er behoorlijk wat duw- en trekwerk. Ik ben ook tussengekomen om de gemoederen te bedaren. De scheidsrechter heeft maar liefst 6 rode kaarten uitgedeeld. Onze ploeg kreeg er 5 wat ik overdreven vind, omdat enkele spelers die een rode kaart kregen enkel maar andere spelers wilden kalmeren. De scheidsrechter heeft twee minuten voor tijd de match afgelast. Bijzonder jammer. Het is nu wachten op de beslissing van de bond wat de uitslag van de wedstrijd zal worden. Nogmaals, ik vind het heel jammer dat het zo gelopen is. Het is de eerste keer dat onze ploeg zoiets meemaakt.”

Sportief verantwoordelijke Tim Van Haute van SKV Oostakker gaf ook een reactie aan onze regionale sportredactie. “Een knokpartij weiger ik het te noemen, want daarvoor moet het van twee kanten komen. Terwijl wij in onze hoek gingen vieren, kwam een van hun spelers als een razende naar ons toe gelopen. Er werden meerdere slagen uitgedeeld, onder meer aan een 17-jarige speler van ons én de mama van de doelpuntenmaker.”

Winnen is bijzaak

“Ik wil zeker geen kwaad woord uitspreken over de club Dampoort. De wedstrijd was tot dan toe fair gelopen en de meeste spelers en de trainer probeerden te sussen. Wel zijn er drie of vier spelers die hen in een zeer slecht daglicht stellen en wat mij betreft nooit meer op een voetbalveld zouden mogen staan.”

“Jammer genoeg is dat bijzaak. We moesten een kwartier op het veld blijven staan tot de politie arriveerde om beide ploegen naar binnen te begeleiden. Wanneer je als speler in de slagen deelt, is er weinig reden tot vieren. We wonnen een topper met een doelpunt in de laatste minuut, maar iedereen wilde gewoon naar huis. Dat we een gouden zaak doen in de titelstrijd is vandaag slechts een voetnoot.”