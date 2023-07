KIJK. Wout van Aert die de finish nog even bekijkt in volgwagen en valpartijen die voor slagveld zorgen: de momenten van rit 4

Parijs kleurt volgende zomer Belgisch: liefst 135.000 (!) tickets verkocht voor Olympische Spelen

Over dik een jaar klinkt in Parijs het startschot van de Olympische Spelen. Het BOIC verwacht een enorme toestroom Belgische fans in de hoofdstad van Frankrijk, want officieel zijn meer dan 135.000 tickets verkocht. “De Belgische fans zullen zich massaal amuseren”, zegt Cédric Van Branteghem als CEO van het BOIC.